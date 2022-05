Maria Laura De Vitis delusa da Nicolas Vaporidis/ “Mi ha pugnalato alle spalle…”

Maria Laura De Vitis attacca Nicolas Vaporidis: “Iniziavo a volergli bene…”

Maria Laura De Vitis critica il comportamento di Nicolas Vaporidis. La giovane parlando con Lory Del Santo è dell’idea che Nicolas stia creandosi un gruppo per cercare degli alleati contro gli altri. Maria Laura non fa parte di questo gruppo a si è sentita tradita dal comportamento di Vaporidis: “Mi ha detto belle parole, che ero una bella persona e che si era ricreduto sul mio conto. Poi oggi mi ha fatto questa sfuriata e se ci penso ci rimango male. Da lui non me l’aspettavo. Ha detto che io dovevo isolarmi ancora di più per non farmi vedere da nessuno come hanno fatto lui e altre persone ma ognuno è diverso”. Lory Del Santo ha poi chiesto a Maria Laura se pensa che l’attacco di Nicolas sia stato dettato dalla strategia. Maria Laura De Vitis ne è convinta: “Iniziavo a volergli bene come amico e ora invece ho ricevuto da parte sua una pugnalata alle spalle. Mi farebbe piacere che mi chieda almeno scusa”.

Maria Laura De Vitis fidanzata con Lorenzo Orsini?/ Lui "Stiamo insieme", Mirko Gancitano "Falso"

Maria Laura non riesce a comprendere il motivo di questo livore nei suoi confronti ma cerca di spiegarlo a Lory: “Lui rosica quando vede che gli altri vengono in aiuto di una persona che ha dei piccoli momenti di fragilità”. Maria Laura è poi scoppiata a piangere per l’attacco di Nicolas: “Mi sono sentita umiliata perché ha infierito sui nervi scoperti”. Maria Laura ha poi aggiunto: “Mi dispiace che lui pensa da attore che le altre persone fingano”.

Vaporidis Vs Maria Laura all'Isola: "Stratega e furba"/ Lei piange: "Vuole che esco"

Maria Laura De Vitis è la più odiata o temuta dai naufraghi?

Come molti altri compagni, anche Maria Laura, nel corso della settimana, ha preso parte e detto la sua sulla situazione sentimentale tra Roger ed Estefania. L’ex pupa sembra parteggiare per il modello e lo consola quando lo vede giù di morale. La ragazza sostiene che Estefania non sia empatica e in grado di capire quanto Roger stia soffrendo. Nonostante ciò, poco dopo, Maria Laura parlando con Luca, sostiene che la relazione con Estefania sia costruita e che i due abbiano capito di poter andare avanti nel gioco solo architettando questi teatrini. Conclusa la presunta relazione con Alessandro, il figlio di Carmen, Maria Laura è una figura un po’ marginale e che non viene considerata troppo dal gruppo. Non a caso, nel corso delle nomination di lunedì 23 maggio, è la più votata dai compagni. La conclusione della serata è amara per la ragazza poiché finisce al televoto con Roger. Dato che hanno vinto la prova immunità, Estefania, Marco Maccarini, Pamela e Luca sono immuni e non possono ricevere voti, mentre Carmen, Nicolas, Edoardo, Lory, Maria Laura e Roger possono essere nominati.

Maria Laura scopre la nomination di Edoardo e Carmen all'Isola e crolla/ "Tradita"

Maria Laura De Vitis riceve le nomination dalla maggior parte dei compagni. La votano: Nicolas poiché è la persona con cui ha un legame meno forte; Carmen, Edoardo, Marco Maccarini, Roger e Lory, che la sceglie per ricambiare una vecchia nomination. La più votata dal gruppo è l’ex pupa che va in nomination con Roger, scelto dal leader, Luca, che opta per il modello per esclusione, nonostante abbia apprezzato il chiarimento che hanno avuto. Venerdì 26 maggio si saprà l’esito del televoto e si scoprirà chi dei due sarà eliminato. Nel frattempo, si vedrà la reazione dei Maria Laura che, quasi sicuramente, non accetterà di buon grado la nomination dei compagni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA