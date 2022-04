Maria Laura De Vitis/ Dopo il “tradimento” di Gianmarco Onestini come reagirà?

Maria Laura De Vitis è riuscita a conquistare il pubblico de La Pupa e il Secchione Show per la sua simpatia e determinazione. Molto spesso, però, abbiamo visto che nella casa è stata messa in disparte a causa del suo secchione Gianmarco Onestini, tanto che nei social sono tutti contenti di lei, ma tranne per una cosa, ovvero che non si capisce qual è il suo compito nel gioco. In merito alla sua intesa di coppia, sicuramente abbiamo notato che tra i due c’è intesa, ma non è scattato quel qualcosa in più per creare una giusta collaborazione. I telespettatori hanno ammesso che la vorrebbero vedere più coinvolta. Maria Laura è stata in difficoltà, in quanto il suo secchione la ignora e continua a stuzzicare Mila e quindi lei ha detto che lui deve stare solo con lei e deve essere solamente suo, perché non desidera condividerlo con nessuno.

Soleil ha giustamente detto che lei sembra la fidanzata gelosa, ruolo che non c’entra assolutamente con il programma. La ragazza ha pianto perché avrebbe voluto avere un po’ di sostegno da parte delle altre pupe e secchioni. Tra Gianmarco e Maria Laura c’è stata una lite molto forte, in quanto lei ha detto che non le piacciono le cose a tre e che non vuole condividere il suo secchione con nessuno. Nella prossima puntata vedremo sicuramente Maria Laura molto gelosa del suo ex secchione, in quanto lui ha preferito l’amicizia con Mila Suarez. Nella prossima puntata siamo sicuri che vedremo qualche litigio tra le ragazze.

Sin dalla prima puntata de La Pupa e il Secchione Show abbiamo potuto notare che Maria Laura De Vitis era molto interessata al suo secchione Gianmarco Onestini, però ogni volta che glielo facevano notare, lei per orgoglio rispondeva che non aveva scelto di partecipare al programma per trovare un fidanzato, ma per vincere. Nella scorsa puntata abbiamo potuto vedere che la sua coppia con Gianmarco non era caratterizzata da tranquillità e feeling, in quanto litigavano spesso perché lui la lasciava sola per stare con Mila.

Durante le prove, però, si poteva vedere che tra i due c’era molta attrazione fisica. Martedì ogni secchione doveva scegliere se tenere la propria pupa o sostituirla con la pupa Mila. Tutti i secchioni hanno deciso di rimanere con la propria compagna, tranne invece Gianmarco, il quale ha detto di rispettare molto Maria Laura, ma di preferire l’amicizia che c’è con Mila. Tutti hanno potuto subito notare la faccia di Maria Laura, che è cambiata e ha mostrato in pieno la sua delusione enorme.











