Maria Laura De Vitis: “Drusilla Gucci? Ha paura del confronto”/ “Io e Chiofalo? Continueremo a vederci”

Maria Laura De Vitis, nuova stoccata a Drusilla Gucci dopo le foto con Francesco Chiofalo

Maria Laura De Vitis è tornata ad esprimersi su Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. I due sono ancora in pausa di riflessione dopo che la stessa Drusilla ha deciso di allontanarsi da lui, anche a causa di alcune foto che lo vedevano al fianco della De Vitis. A nulla sono bastati i chiarimenti di Chiofalo e di Maria Laura, che hanno spiegato di essere solo amici; Drusilla continua a non voler perdonare il suo fidanzato.

Così, quando alcuni utenti le hanno chiesto su Instagram una sua opinione sul comportamento di Drusilla e sulla sua gelosia, Maria Laura ha risposto: “Ma ragazzi, sinceramente io lei la capisco… Anche io sarei gelosa di me stessa hahah, dai sono pur sempre una Pupa.” E ancora: “A parte gli scherzi, mi dispiace che lei se la stia vivendo male. Bastava che mi chiedesse di darle spiegazioni e io gliele avrei date. Invece ha preferito evitarmi totalmente. Forse ha paura di non reggere il confronto? Detto ciò io e Francesco continueremo a vederci quanto ci pare e piace come abbiamo sempre fatto.”

Maria Laura De Vitis: “Drusilla? Ha paura del confronto, ecco perché…”

L’attacco a Drusilla è poi proseguito quando, in risposta ad un altro fan, Maria Laura ha lanciato un’altra stoccata alla Gucci: “Penso sinceramente che lei avrebbe almeno dovuto dare modo a Francesco di parlarle… Mi sembra il minimo dopo che lui si è fatto i km per andare da lei! Lei voleva delle dimostrazioni? In questo caso le ha avute, ma non le ha apprezzate.” E ha aggiunto: “Un ragazzo che dopo mesi è appeso ad un filo senza motivo, nonostante tutto, decide di andare di persona a chiarire, mi sembra una chiara dimostrazione di interesse. Trovo davvero assurdo che Drusilla non abbia apprezzato il gesto e l’abbia fatto andare via così. Davvero poco elegante e irrispettoso per una Gucci.”

Così l’ultima stoccata: “A questo punto inizio a pensare che lei non lo ami più ma non abbia le palle per dirglielo in faccia. Per questo ha paura del confronto e cerca di insabbiare tutto tirando in mezzo me.”











