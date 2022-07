Maria Laura De Vitis: “Due di picche Luca Daffrè? Poteva dirmelo in faccia”/ “Mi ha affossata”

Maria Laura De Vitis delusa da Luca Daffrè: “Poteva concedermi almeno…”

Maria Laura De Vitis offesa dalle parole di Luca Daffrè. Nell’intervista a SuperGuida TV, il naufrago aveva affondato Maria Laura, dichiarando di non voler avere una relazione con lei: “Lei non è il mio genere di ragazza, rimane una grande amicizia ma non penso di andare oltre”. Luca ha dato il benservito a Maria Laura che però è rimasta colpita dalle parole di Luca. La ragazza sperava nell’inizio di una frequentazione ora che l’Isola dei Famosi si era conclusa. Inizialmente la ragazza era entrata con l’intento di conquistare Alessandro Iannoni ma anche in questo caso aveva ricevuto un due di picche. Quando era entrato Luca le sue attenzioni si erano concentrate su di lui e il giovane non sembrava affatto respingere la ragazza. In un’intervista a Fanpage, il ragazzo aveva ribadito però la sua posizione lasciando intendere solo la possibilità di un’amicizia.

Maria Laura ha replicato a quelle parole in un’intervista a SuperGuida Tv: “Ho sperato di poterlo rivedere fuori per conoscerci meglio senza telecamere. Non nego che quando mi ha nominata ci sono rimasta molto male per la motivazione che aveva dato perché sappiamo tutti che era una scelta strategica e non perché mi voleva più bene. Mi ha affossata dicendo cose che nemmeno pensava e questo mi ha procurato dispiacere. Accetto il fatto che Luca non voglia intraprendere una frequentazione con me ma poteva dirmelo in faccia invece di rilasciare un’intervista. Per come ci siamo conosciuti un caffè poteva anche concedermelo”. Secondo la ragazza, Luca avrebbe almeno potuto accettare di prendere un caffè assieme a lui in modo da potersi conoscere. Luca però non è apparso interessato a quanto pare e per la seconda volta, Maria Laura ha preso un palo in amore.

Maria Laura De Vitis al momento è single. Durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi, il rapper Lorenzo Orsini aveva però dichiarato di essere impegnato con lei da circa un anno. Si era insinuato il dubbio che Maria Laura avesse mentito per partecipare all’Isola dei Famosi professandosi single quando invece non lo era affatto. Lorenzo Orsini aveva rivelato: “Stiamo insieme da quasi un anno, l’ho conosciuta a Modena attraverso amici in comune ci siamo presentati in un locale a Modena. […] Quando abbiamo iniziato a frequentarci ci hanno visto in tanti, tra gli amici in comune sanno la verità. Ci hanno anche paparazzato a Milano Marittima ed è uscita la notizia sui vari siti. Dopo quel momento per fare calmare un po’ gli animi siamo stati più attenti ad esporci pubblicamente, lei non voleva, a me fregava poco”.

Maria Laura ha tenuto a smentire queste dichiarazioni e nell’intervista a SuperGuida Tv ha ammesso: “Smentisco categoricamente che ci sia una relazione in corso tra me e Lorenzo Orsini. Noi ci siamo frequentati un po’ di tempo fa. La nostra storia però è finita e lui ha cercato di usare il mio nome per emergere. Noi non ci sentiamo da prima che partecipassi alla Pupa e il Secchione, nemmeno per messaggio”. Chissà che Maria Laura non trovi l’amore a Uomini e Donne.











