Maria Laura De Vitis, è crisi con Gianmarco Onestini/ “O stai con me oppure…”

Lo scorso martedì 5 aprile è andata in onda la quarta puntata de La pupa e il secchione, come sempre ricca di colpi di scena e momenti molto tesi, ma anche di gag divertenti a garanzia dell’intrattenimento e delle risate. Tra i protagonisti del percorso fino ad oggi spicca Maria Laura De Vitis. Complice anche il fatto di essere in coppia con un volto noto al mondo dei reality come Gianmarco Onestini, Maria Laura è riuscita a conquistare pubblico e giuria nonostante il suo percorso sia ancora da definire sotto diversi aspetti. Non le mancano di certo simpatia e voglia di mettersi in gioco, ma l’esposizione in una competizione come quella de La pupa e il secchione è fondamentale. Troppo spesso però la ragazza resta ai margini delle dinamiche più interessanti, forse messa anche troppo in ombra dal suo compagno di viaggio. Anche nel corso della puntata numero quattro di questa edizione, trasmessa martedì 5 aprile, la De Vitis è risultata poco coinvolgente e soprattutto coinvolta, lasciando un segno impercettibile nel corso della serata. Chiaramente in un contesto con tanti concorrenti e dinamiche non è semplice riuscire a ritagliarsi un proprio spazio nel corso delle dirette, ma è chiaro che per andare in fondo alla competizione è necessario trovare il modo per farlo. Nonostante sia abbastanza apprezzata come si evince dai numerosi commenti social in suo favore, inizia a palesarsi un certo malcontento in relazione al suo ruolo all’interno del programma.

Molti iniziano a storcere il naso anche in riferimento alla sua intesa con Gianmarco Onestini. I due infatti vanno sicuramente d’accordo ma non è scattata quella scintilla dal punto di vista della collaborazione che li faccia primeggiare dal punto di vista dell’intesa. Nella prossima puntata bisognerà osservare la crescita della coppia al fine di capire se nel corso di questa settimana qualcosa sia migliorato dal punto di vista dell’intesa. Inoltre, i fan della trasmissione sperano di vedere Maria Laura decisamente più coinvolta nelle varie dinamiche del programma.

Maria Laura de Vitis sarebbe in crisi. Dalle anticipazioni della puntata della Pupa e il Secchione in onda questa sera sembrerebbe che Maria Laura stia vivendo un momento di difficoltà. Gianluca Onestini continua a giocare e stuzzicare la bella Mila Suarez e questo ha mandato in tilt l’ex di Paolo Brosio che ha chiesto al suo Pupo di essere ‘solo suo’ perché lei non vuole condividerlo con nessuno. La bella modella piange disperata parlando con i suoi colleghi perché vorrebbe un po’ più di sostegno e di complicità almeno parlando del gioco. Barbara D’Urso ha rivelato che tra i due sarebbe scoppiata una crisi profonda: “Tra Gianmarco e Maria Laura c’è stato un grosso litigio in questi ultimi giorni…”.

Successivamente ha mandato in onda la clip in cui è stato mostrato ai telespettatori che la pupa si è arrabbiata molto con il suo secchione per essersi avvicinato ‘pericolosamente’ a Mila Suarez: “Non condivido il mio secchione…O stai con lei o stai con me…Non mi piacciono queste cose a tre…”, Maria Laura de Vitis è poi scoppiata a piangere in quanto ha notato di essere stata trattata da Gianmarco con distacco. Barbara D’Urso ha poi rivelato che Maria Laura sarebbe particolarmente gelosa di Mila Suarez per l’avvicinamento al suo secchione. Stasera in puntata Barbara D’Urso chiarirà questo grande affare e speriamo che le cose si sistemino.











