Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini stanno insieme?/ In arrivo il primo bacio…

Nella villa de La Pupa e il Secchione 2022 non si studia solamente. I protagonisti di questa particolare edizione hanno il tempo di conoscersi, fare amicizia ma anche sviluppare dei sentimenti. È ciò che starebbe accadendo a Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis. I due sono stati inizialmente accoppiati da Barbara D’Urso – secchione lui, pupa lei – poi però è stato Gianmarco a confermare il desiderio di fare questo percorso proprio con Maria Laura.

Maria Laura De Vitis/ Scintille con Mila Suarez a La Pupa e il Secchione, Onestini…

Lei, d’altronde, non ha fatto mistero di essere molto felice di partecipare al programma al fianco di un bel ragazzo come lui, esultando addirittura quando la D’Urso li ha accoppiati. Iniziata la loro convivenza in villa, Gianmarco è parso però inizialmente distaccato, scatenando le gelosie della De Vitis quando si è mostrato molto vicino a Mila Suarez e interessato alle sue vicende.

Gianmarco Onestini ha mentito?/ "E' presuntuoso e non si è laureato…"

Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, è scattato il primo bacio?

Nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione show, tra Gianmarco e Maria Laura c’è stato uno scontro causato proprio dalla gelosia della ragazza nei confronti di Mila. Le cose però sembrano essere cambiate negli ultimi giorni. I due si sarebbero infatti avvicinati molto e a confermarlo sono anche delle immagini che Barbara D’Urso ha mostrato in anteprima a Pomeriggio 5. In queste Maria Laura e Gianmarco sono insieme, si stuzzicano e poi si lasciano andare a qualche effusione a letto. Le voci, inoltre, parlano di un bacio che sarebbe già scoccato tra i due. Se così fosse, sarebbe già nata la prima coppia di questa edizione.

LEGGI ANCHE:

Marialaura e Onestini, effusioni a letto a La Pupa e il Secchione/ "Lei è innamorata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA