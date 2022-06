Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini/ La promessa dopo L’Isola: “A Milano…”

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè nuova coppia all’Isola dei Famosi 2022?

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini all’Isola dei Famosi. Tra battute maliziose e dichiarazioni piccanti, tra i due naufraghi pare stia nascendo davvero qualcosa. A fare il primo passo, palesando il suo interesse per l’ex di Uomini e Donne è stata proprio Maria Laura. L’ex di Paolo Brosio ha ammesso a chiare lettere di provare un’attrazione per Luca, apparso inizialmente non interessato ad andare oltre l’amicizia. Eppure negli ultimi giorni le cose sembra stiano cambiando.

Luca Daffrè è sempre molto vicino a Maria Laura, tanto da tenerle anche la mano mentre dorme. I due si sono già incontrati a Milano, come la De Vitis ha raccontato in un confessionale, ma al tempo non c’è stato modo di approfondire la conoscenza. All’Isola questo è stato invece possibile e ha confermato l’interesse dell’ex pupa.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè: la decisione dopo L’Isola

Proprio Maria Laura, durante una chiacchierata con una diffidente Carmen Di Pietro, su Luca le ha confidato: “A me interessa conoscerlo. Non è che voglio andare oltre qui. Però se ci sono le basi magari quando usciamo sboccia qualcosa. A me piace che devo dirvi. Ovvio che qui mi piacciono i suoi abbracci e le sue carezze, però non vorrei fidanzarmi qui. Lui mi ha fatto capire gli sono piaciuta come ragazza e che vorrebbe conoscermi. No non abbiamo fatto nulla di che di notte. Ci siamo coccolati e io gli ho fatto intendere che mi piace.”

L’intenzione di Maria Laura e Luca, a quanto pare, è quella di non andare oltre agli abbracci e alle coccole all’Isola dei Famosi. Stando a quanto sottolinea ilvicolodellenews, i due naufraghi vogliono conoscersi in Italia, cercando di scoprire se potrà nascere davvero qualcosa tra di loto che vada oltre l’amicizia.











