Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger avevano un patto?/ Spunta un retroscena…

Maria Laura De Vitis aveva un patto con Mercedesz Henger? La rivelazione di Deianira Marzano

Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger avrebbero fatto un accordo prima di partecipare all’Isola dei Famosi. Lo ha insinuato sui social Deianira Marzano lasciando intendere che le due avrebbero fatto un accordo. Entrambe farebbero parte della stessa agenzia e condividerebbero anche delle amicizie in comune. I giorni prima della finale, le due concorrenti dell’Isola dei Famosi sono apparse ai ferri corti. Maria Laura e Mercedesz si sono scontrate e Maria Laura ha accusato Mercedesz di essersi sentita usata da lei. Oggi alla luce di quanto riportato sui social da Deianira Marzano sembrerebbe che Maria Laura e Mercedesz abbiano voluto fare una strategia per rimanere fino all’ultimo sull’Isola dei Famosi.

L’influencer ha infatti rivelato: “Chi sa che accordi ci sono tra Maria Laura e Mercedesz Henger. Amicizia dall’alto in comune. Roba di agenzia. Ma sicuramente qualcuno ha detto: “Mi raccomando sull’Isola salvatevi il cul*. Si capisce da quando sono entrate”. Insomma, Maria Laura e Mercedesz Henger sono state smascherate. Anche nella puntata di ieri sera, all’eliminazione di Maria Laura, Mercedesz ha avuto uno strano comportamento. La ragazza ha esultato per questa eliminazione lasciando poi intendere che era felice che rimanesse Luca Daffrè.

Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, cosa è successo tra loro?

Il rapporto tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis è stato contrassegnato da alti e bassi. Tra le due naufraghe ci sono state accese discussioni. Confidandosi con Luca Daffrè, Maria Laura aveva espresso il suo malumore accusando Mercedesz di averla trascurata: “Mi è stata vicina finché le servivo, perché l’ho sempre salvata, non l’ho mai mandata in nomination. L’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. Ora che ormai è in finale forse non le servo più per andare avanti. Io non sono così. Se ho legato con una persona, porto avanti il rapporto dentro il gioco e fuori, ma vedo che lei non è così”.

Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger si sono ritrovate a parlare di quanto successo, in disparte dal gruppo e così a Cayo Paloma si è verificato l’ennesimo scontro. La naufraga ha poi messo le mani avanti spiegando a Mercedesz: “Non ti ho detto cose pesanti. Ti ho detto che certe volte hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù, certe volte, come ti ho detti in faccia, parli con un tono un po’ saccente e superbo. Non mi sembra di averti detto cose troppo offensive. O perlomeno non più di quelle che tu hai detto a me”. Tra loro ci sarà una riappacificazione?

