Maria Laura De Vitis, fidanzata Paolo Brosio/ “Basta fare il lumacone con Adua Del Vesco!”

Paolo Brosio ha davvero una giovane fidanzata che lo attende fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? A quanto pare sì. Nella prima serata di ieri Maria Laura De Vitis è intervenuta in collegamento con la trasmissione Live Non è la d’Urso ammettendo una frequentazione in corso con il giornalista. La ragazza, 22 anni, era attesa nello studio del programma condotto da Barbara d’Urso ma alla fine ha dovuto rinunciare all’ospitata in quanto risultata positiva al Coronavirus. Attualmente è dunque in isolamento domiciliare, asintomatica. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla natura del rapporto tra la giovane e Brosio, nonostante una differenza di età di 42 anni. Maria Laura non ha parlato di vero e proprio fidanzamento ma ha confermato la loro frequentazione. “Sono stata l’ultima persona che ha chiamato prima di entrare nella Casa. So che lui mi pensa e so che mi aspetta”, ha ammesso Maria Laura.

MARIA LAURA DE VITIS, FIDANZATA DI PAOLO BROSIO GELOSA DI ADUA

Tra Maria Laura e Paolo Brosio ci sono stati molti momenti intimi prima della loro separazione forzata causa Covid e, in seguito, GF Vip. “Abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione. Siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato dei rosari. E abbiamo condiviso momenti non legati alla religione, momenti carnali”, ha ammesso, per poi parlare della crescita del suo sentimento verso il gieffino. I due si sarebbero incontrati in un momento molto difficile per la 22enne, dichiaratamente non credente. Anche per questo Brosio avrebbe preso la loro conoscenza “come una missione”. La De Vitis, sempre in collegamento con il programma di Canale 5 ha anche parlato del loro primo bacio, avvenuto sempre a Forte dei Marmi: “Dopo la serata abbiamo parlato tanto, ci siamo trovati compatibili e il passo avanti c’è stato su una panchina. Ma non era lo stesso giorno, qualche giorno dopo”. Maria Laura si è poi dimostrata anche particolarmente gelosa al punto da lanciare un monito al ‘fidanzato’: “Vorrei dirgli che lo sto guardando, di fare un po’ meno il lumacone, anche se ci sono tante belle fagiane nella Casa”. Il riferimento è in modo particolare ad Adua Del Vesco ed alle attenzioni che il giornalista le avrebbe dedicato: “Vedo che le ha fatto un massaggio, la carezza sulla sua pelle, io queste cose me le segno tutte”. Anche Paolino però sarebbe stato geloso di lei al punto da aver avuto il timore di lasciarla sola a Milano durante la sua esperienza al GF: “deve stare attento perchè io reagirò di conseguenza”, è stata la replica della 22enne.



