Maria Laura de Vitis fidanzata Paolo Brosio?/ “Ha fatto il lumacone e..”

Maria Laura de Vitis a Live Non è la d’Urso per un incontro con Paolo Brosio

Non è la prima volta che la vediamo in tv ma, forse, neanche l’ultima, ma cosa avrà da raccontare oggi Maria Laura de Vitis? La bella modella 22enne è già stata ospite a Live Non è la d’Urso e questa sera vi farà ritorno con una novità, ovvero con il possibile incontro con Paolo Brosio, il giornalista reduce dalla sua esperienza lampo al Grande Fratello Vip 2020. Proprio la modella ospite di Barbara d’Urso la settimana scorsa, ha annunciato di non essere presente in studio perché positiva al Coronavirus e, quindi, si è dovuta accontentare di un collegamento in cui ha raccontato la sua versione dei fatti sulla presunta liason con il giornalista. La modella di 22 anni ha evidenziato di essere alla sua prima esperienza in tv cogliendo l’occasione di sottolineare che quella rilasciata a Barbara d’Urso è la prima intervista. Dopo la sua premessa, ha raccontato che lei e Paolo si sono conosciuti alla fine di quest’estate a Forte dei Marmi e hanno avuto una piccola liason anche se poi sono stati divisi dall’arrivo del Covid che ha tenuto Paolo Brosio in quarantena e poi in ospedale.

Maria Laura de Vitis gelosa di Paolo Brosio? Lei: “Ha fatto il lumacone e..”

Alla fine, Maria Luara de Vitis, ha ammesso che i due non hanno avuto modo di vedersi troppo spesso ma che hanno iniziato una frequentazione e che lei è l’ultima persona che il giornalista ha sentito prima di entrare nella casa. Ma la rivelazione che ha fatto cadere la mandibola anche alla padrona di casa è stata quella finale, quella in cui Maria Laura De Vitis ha ammesso di aver condiviso con Paolo Brosio momenti religiosi e carnali. Si è detta sicura che lui l’ha pensata nella casa del Grande Fratello Vip anche se avrebbe preferito vederlo un po’ meno lumacone. Tutte queste cose la modella le potrà dire al suo Paolo Brosio nell’incontro annunciato per questa sera. La modella è guarita dal Covid e può davvero abbracciare il giornalista in studio a Live Non è la d’Urso oppure si dovranno accontentare di parlare un po’ a distanza? Lo scopriremo solo questa sera su Canale5.



