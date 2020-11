Maria Laura de Vitis, fidanzata Paolo Brosio, Vs Diego/ Ha tradito? “Nessun bacio tra noi!”

E’ ormai scoppiato il caso legato a Maria Laura de Vitis, fidanzata Paolo Brosio, e al suo presunto amante. La bella giovane, rimasta il silenzio fino a quando Paolo Brosio non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per poi uscirne qualche giorno dopo, è finita sotto la lente grazie a Live Non è la d’Urso. La padrona di casa l’ha invitata in collegamento la prima volta per parlare del rapporto con Paolo Brosio e avere conferma della loro liason e lei lo ha fatto di buon grado parlando di “rapporti religiosi e carnali”. Una volta che Paolo Brosio è uscito dalla casa ha confermato la loro relazione ancora agli esordi e si è presentato a Live Non è la d’Urso per scontrarsi con gli ospiti per via del loro rapporto e della grande differenza d’età che intercorre tra loro. Da allora ne è passato del tempo visto che i due sono finiti nei guai perché è venuto fuori un misterioso ragazzo pronto a giurare di aver visto un paio di volte Maria Laura e di averla baciata.

Maria Laura de Vitis, fidanzata Paolo Brosio, Vs Diego