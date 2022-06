Maria Laura De Vitis/ Finale a rischio dopo parole su Mercedesz? “Con Edoardo…”

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè: amicizia speciale all’Isola?

Nella puntata de L’Isola dei Famosi 2022 andata in onda lunedì 13 giugno 2022, Maria Laura De Vitis ha passato il televoto contro Gennaro, Nick ed Estefania con il 42% dei consensi. Nel corso del passato appuntamento alle donne rimaste in gara è stato chiesto di indicare chi di loro quattro non meritasse la finale e Maria Laura non è stata indicata dalle altre naufraghe. Di diritto, dunque, è stata ammessa a partecipare al gioco per sancire il primo finalista dell’Isola. La prova che hanno dovuto affrontare Maria Laura, Carmen e Mercedesz è stata quella del “letto inclinato”: le naufraghe dovevano resistere appese a una pedana inclinata con l’acqua che le cadeva addosso. Maria Laura non ce l’ha fatta. A causa di un incidente non ha potuto partecipare nemmeno alla prova leader.

La De Vitis nelle passate ore si è avvicinata a Luca Daffrè e non le dispiacerebbe se una volta finita l’Isola potessero approfondire la loro amicizia. L’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione ha confidato all’influencer di averlo sognato e tra loro c’era molta passione. Carmen è molto amica di Maria Laura e le dispiacerebbe se Luca la stesse prendendo in giro, così ha chiesto a Estefania di sedurlo per testare se è veramente interessato alla ex di Brosio.

Maria Laura De Vitis e le accuse di Lory Del Santo

Maria Laura De Vitis in questi giorni è stata nel mirino di Lory Del Santo. All’inizio erano molto amiche, ma quando l’ex Pupa ha nominato la regista, il loro rapporto è venuto a mancare. Difatti secondo la showgirl avrebbe salvato dalla nomination Mercedesz perché avevano fatto il viaggio verso l’avventura isolana insieme. Le dichiarazioni rilasciate da Lory su Maria Laura sono state abbastanza “pesanti”. Un giorno Alessandro stava in mare da solo a fare il bagno lontano dalle telecamere e la giovane avrebbe chiesto alla Del Santo se fosse il caso di proporre al ragazzo di far credere al pubblico che tra loro stesse nascendo una storia, dal momento che in un reality funziona sempre. In fondo con Carmen, Alessandro aveva perso il suo ruolo e per creare dinamiche di gioco, la loro unione avrebbe dato una nuova spinta.

Le parole di Lory non sono mai state messe a confronto con quelle di Maria Laura; la regista in questo momento non è molto apprezzata dal pubblico ed è poco credibile, però è anche vero che è stata la stessa Carmen a dire alla ex Pupa di essersi dimenticata subito del figlio, visto che non ha perso tempo e si è avvicinata a Luca. Il pubblico ora si chiede se davvero tra i due naufraghi ci sia del tenero, dopo le rivelazione della Del Santo qualcuno comincia ad avere qualche dubbio.

Il parere di Maria Laura De Vitis su Mercedesz le costerà il posto in finale?

Sui social intanto l’immagine di Maria Laura De Vitis non sembra essere particolarmente apprezzata e già sono in atto le strategie degli utenti e spettatori dell’Isola dei Famosi in vista della nuova puntata. A quanto pare, sarà difficile trovare l’ex di Paolo Brosio nella rosa dei finalisti dal momento che sarebbero già in atto potenziali strategie, in caso di televoto flash, per eliminarla prontamente. Ad aver disturbato gli spettatori appassionati del reality, sarebbe stato il suo presunto doppiogioco messo in atto al solo scopo di apparire e guadagnarsi un posto in finale. Dopo averci provato con Alessandro, dato sin dall’inizio come potenziale vincitore, la giovane avrebbe messo gli occhi su Daffrè scatenando non pochi dubbi.

La percezione di Maria Laura De Vitis, dunque, è calata a picco nelle ultime settimane e le accuse sui social sono molto dure nei suoi confronti: “Maria Laura la peggior vipera di tutti. Adesso che vede che Mercedesz ha l’Isola contro la attacca quando fino a ieri millantava un’amicizia cercando di lecchinare a destra e a sinistra per non farsi votare. Pessima”, scrive un utente. Il tutto dopo aver espresso il suo parere sul presunto interesse della ragazza per il Tavassi: “Mi sembra troppo”, ha commentato.











