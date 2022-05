Maria Laura De Vitis finge con Alessandro?/ Carmen Di Pietro non si fida di lei, lite a L’Isola dei Famosi?

Maria Laura De Vitis si è resa protagonista delle attenzioni di con Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi 2022. Fin da subito le due hanno dimostrato un carattere differente e che poteva facilmente entrare in rotta di collisione. A Carmen non è piaciuto il bacio proprio tra Maria Laura e suo figlio Alessandro Iannoni con il quale litiga tutto il giorno ma che vuole proteggere da eventuali attacchi esterni. Così ha specificato: “Sto studiando tutto, valuto la situazione di Maria Laura per capire se è veramente interessata ad Alessandro oppure è una così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dirlo. Se mi accorgo che prende in giro mio figlio mi arrabbio davvero. Se mi chiedi se ho fiducia in lei dico di no, conosce troppo di me si è studiata il mio personaggio e dice sempre quello che voglio, mi spaventa moltissimo”. Una situazione che di certo è filtrata a Maria Laura e che potrà portare molto presto a una inevitabile lite.

Nonostante Maria Laura De Vitis sia sbarcata sull’Isola dei Famosi da pochi giorni ha già fatto parlare molto di sè e ha creato diverse dinamiche. Nella diretta di lunedì 9 maggio, Ilary Blasi manda in onda una clip riassuntiva dove vengono mostrati i primi giorni di Maria Laura che, fin da subito, ha instaurato un buon feeling con Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Se la showgirl si era dimostrata poco felice dell’arrivo della De Vitis (sbarcata insieme a Mercédesz Henger e Fabrizia Santarelli venerdì 6 maggio) dopo alcune dichiarazioni della ragazza la situazione è molto tesa. Nessuno si stupisce della reazione di Carmen dato che fin dall’inizio si è dimostrata una madre gelosa, possessiva e pressante verso il figlio. Maria Laura non si fa però intimidire e sostiene di voler conoscere Alessandro poiché è davvero interessata a lui. La conduttrice chiede al ragazzo se gli piaccia Maria Laura e lui ammette che tra le tre new entry è quella che sente più vicina. Lo Spirito dell’Isola mette mamma e figlio in sfida: se vincerà Alessandro potrà cenare con una delle tre ragazze, in caso di perdita mangierà con la madre. A prevalere è il ragazzo che sceglie Maria Laura che, provocatoria, invita anche Carmen, dandole della futura suocera, che rifiuta categorica, sottolineando che la ragazza avrebbe potuto anche declinare l’invito a cena. Anche i giorni precedenti, l’ex pupa aveva provato a instaurare un legame con la Di Pietro, portandole un caffè, e Carmen sembrava essere bendisposta ma, nel corso della diretta la situazione sembra cambiare di nuovo. In realtà a sospettare della buona fede di Maria Laura non è solo Carmen, ma anche Nick, Nicolas, Mercédesz e Fabrizia sono piuttosto dubbiosi.

Maria Laura De Vitis: le nomination e la scelta di Guendalina

Durante la serata vengono svolte le nomination de L’Isola dei Famosi e Maria Laura De Vitis viene mandata direttamente al televoto da Guendalina Tavassi che, avendo vinto la prova leader con Roger, ha il potere di dare il voto a un naufrago e destinarlo subito alla nomination. Guendalina sceglie Maria Laura poiché la ritiene poco sincera e non crede nell’interesse che la ragazza ha manifestato fin da subito per Alessandro. Marialaura nomina Nick perché ritiene che lui voglia creare tensioni nel gruppo e la metta in cattiva luce con tutti. L’ex pupa è quindi in nomination con Lory Del Santo, Marco Cucolo ed Edoardo Tavassi.

