Maria Laura De Vitis, frecciatina a Luca Daffrè/ “Perchè non lo vedo? Probabilmente…”

Sull’Isola dei Famosi 2022, tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè, nel corso delle settimane, è nata una simpatia che aveva portato il pubblico a pensare alla possibilità che tra i due potesse nascere una storia d’amore. Durante la permanenza in Honduras, l’ex pupa non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti di Luca il quale, tuttavia, pur apprezzando Maria Laura, non ha mai pensato a lei come una fidanzata.

Tornati dall’Isola dei Famosi, cos’è successo tra i due senza telecamere? Maria Laura e Luca hanno avuto modo di vedersi, di frequentarsi per capire se ci siano le basi per l’inizio di un rapporto diverso da quello amichevole? A rispondere a tali domande che le vengono poste continuamente dai fan curiosi è stata la stessa De Vitis.

Maria Laura De Vitis e la frecciatina di Luca Daffrè

“Come mai non ti vedi più con Luca?”, le ha chiesto una fan. “Chiedetelo a lui. Probabilmente non è interessato”, è stata la risposta dell’ex naufraga che ha preferito non aggiungere altro. Luca e Maria Laura, dunque, dopo l’Isola dei Famosi, non hanno mantenuto i rapporti. Della De Vitis, Luca aveva parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.

“Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso. Da parte sua, come ha ammesso, c’era più voglia di continuare una frequentazione fuori ma per me se non scatta la scintilla subito, vuol dire che devo fermarmi”.

