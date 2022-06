Maria Laura De Vitis innamorata di Luca Daffrè?/ Piano segreto di Carmen Di Pietro…

Maria Laura De Vitis, confessione su ciò che prova per Luca Daffrè

Dopo i primi giorni di conoscenza, tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè si è instaurato un feeling speciale. Entrambi hanno ammesso di piacersi ma, contrariamente ad Estefania ed Edoardo Tavassi che trascorrono tanto tempo insieme, seppur per gioco, non sono ancora riusciti a fare il passo successivo. Tra i due, quella più presa appare Maria Laura che ha così confessato a Carmen Di Pietro cosa prova effettivamente per Luca. Carmen, inizialmente, ha bacchettato Maria Laura rea di aver puntato Luca dopo aver tentato di conquistare Alessandro Iannoni. “Prima volevi mio figlio Alessandro e mo questo? Della serie che non ti è andata bene con uno e ora vuoi uscire con questo. Comunque io sono felice se vi mettete insieme. Lui mi piace, anche perché altrimenti non l’avrei scelto come toyboy“, sono state le parole di Carmen come riporta Biccy.

La Di Pietro che non ha nascosto di avere simpatia per Luca ha così spiegato a Maria Laura di avere un piano segreto per capire se effettivamente Daffrè ricambia i suoi sentimenti.

Il piano di Carmen Di Pietro per Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè

Alla fine della straordinaria avventura sull’Isola dei Famosi 2022 mancano solo pochi giorni. Carmen Di Pietro, tuttavia, è intenzionata a scoprire se, realmente, Luca prova qualcosa per Maria Laura De Vitis. “A me interessa conoscerlo. Non è che voglio andare oltre qui. Però se ci sono le basi magari quando usciamo sboccia qualcosa. A me piace che devo dirvi. Ovvio che qui mi piacciono i suoi abbracci e le sue carezze, però non vorrei fidanzarmi qui. Lui mi ha fatto capire gli sono piaciuta come ragazza e che vorrebbe conoscermi. No non abbiamo fatto nulla di che di notte. Ci siamo coccolati e io gli ho fatto intendere che mi piace”, ha spiegato Maria Laura come riporta Biccy.

Dopo aver ascoltato le parole di Maria Laura, dunque, la Di Pietro è intenzionata ad agire: “Io ho un piano per capire al 100% se è interessato solo a te o è furbetto. Estefania deve provarci un po’”, ha svelato Carmen. Estefania, dunque, ci proverà con Luca per capire le sue reali intenzioni con la De Vitis? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

