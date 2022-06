Maria Laura De Vitis/ Merita la finale dell’Isola? “Strategie subdole”, accuse social

Maria Laura De Vitis: il suo percorso all’Isola messo in ombra

Entrare in gioco a percorso ormai scandito non deve essere semplice, soprattutto quando non si ha un temperamento spiccato e deciso per emergere in un contesto complesso come quello offerto da L’isola dei famosi. Questa sfortunata circostanza in questa edizione rappresenta nella totalità il percorso di Maria Laura De Vitis. Non è entrata di certo tardissimo, ma comunque il suo arrivo è coinciso con la nascita di dinamiche già evidenti che hanno comunque limitato le sue capacità di adattamento. Poco propensa al lavoro di squadra e a collaborare quando necessario, anche nel corso della passata puntata di lunedì 6 giugno è risultata poco in vista e soprattutto quasi incapace di dare maggiore senso alla sua esperienza all’interno del programma.

Per tutto il corso della diretta la sua figura è stata praticamente marginale rispetto a tutte le questioni più rilevanti avvenute e dibattute nel corso della serata. L’unico attimo degno di nota è stato chiaramente quello della nomination oltre al verdetto finale. Maria Laura De Vitis ha scelto di fare il nome di Nick Luciani, come anche molti altri naufraghi. Anche nel suo caso la motivazione è stata piuttosto chiara, abbracciando il pensiero di aver visto un uomo particolarmente risentito e soprattutto troppo nervoso e aggressivo rispetto alle peculiarità che precedentemente sembrava voler mettere in mostra.

Maria Laura De Vitis a rischio eliminazione?

Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi in programma stasera, 13 giugno, anche Maria Laura De Vitis risulta essere tra i naufraghi a rischio. Come lei stessa si aspettava, una volta arrivato l’esito delle votazioni ha appreso a malincuore ma con rassegnazione di essere tra i nomi più votati della precedente serata, ritrovandosi quindi a rischio eliminazione insieme a Nick, Gennaro ed Estefania.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio è stata certamente un personaggio atteso nel corso di questa edizione ma le stesse attese sono state ampiamente tradite da un atteggiamento che ha messo in evidenza ancora alcune notevoli lacune dal punto di vista caratteriale. Anche sui social dominano la scena i commenti negativi, a dimostrazione di quanto la donna sia stata poco pratica dal punto di vista del riuscire ad impattare sul giudizio del pubblico da casa. Nella prossima puntata molti sono convinti che l’esito del televoto possa essere perentorio a discapito di Maria Laura De Vitis, chiamata a sovvertire in fretta il giudizio del pubblico se spera vivamente di riuscire ad accedere alla prossima finale del programma.

Maria Laura verso la finale? Non tutti dalla parte della De Vitis

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente complicati per Maria Laura De Vitis la quale è stata costretta ad abbandonare momentaneamente il resto del gruppo e recarsi nell’ormai affollatissima infermeria per una serie di accertamenti. Non è un caso se la giovane influencer non sia mai stata inquadrata nel corso dell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi andato in onda venerdì scorso ma è stata proprio la scritta sovrimpressione in video a renderne note le motivazioni: “Edoardo e Maria Laura sono temporaneamente assenti per accertamenti medici”. Un’assenza che tuttavia dovrebbe essere solo temporanea e che non dovrebbe mettere a rischio la sua corsa alla finale del reality.

A tal proposito: Maria Laura De Vitis meriterebbe la finale dell’Isola dei Famosi? Gli utenti social e fan della trasmissione in queste ore stanno dibattendo sui social e c’è chi ha voluto ribadire il motivo per cui la meriterebbe: “Per me Maria Laura la finale la merita perché è una brava ragazza, ha vinto prove leader, si dà da fare, si è sempre esposta”. Al tempo stesso però c’è anche chi la critica per i suoi atteggiamenti: “Maria Laura ci prova con Luca e usa più strategie subdole”.











