Maria Laura De Vitis nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022/ “Sono in Honduras”

Le indiscrezioni degli ultimi giorni trovano conferma nella nuova puntata di Pomeriggio 5: Maria Laura De Vitis è una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi. Appena vinto La Pupa e il Secchione show, Maria Laura è voltata in Honduras e appare oggi in collegamento con Barbara D’Urso a Canale 5. “Doveva essere qui con me, è anche la vincitrice, invece non c’è”, esordisce la D’Urso, salutandola in collegamento. Così annuncia: “Non è qui perché è ufficialmente una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, è già in Honduras!”

Lei, in collegamento, conferma e si dice felicissima per questa nuova avventura che, probabilmente, avrà inizio ufficialmente nella puntata di venerdì. “Sono molto orgogliosa del tuo percorso, del racconto che hai fatto della tua vita” si complimenta ancora la D’Urso, ricordando che lei è “una D’Urso creatura”.

Maria Laura De Vitis è al settimo cielo per questa nuova avventura che sta per iniziare all’Isola dei Famosi e che inizia pochi giorni dopo la vittoria de La Pupa e il Secchione show. La ragazza svela, inoltre, di aver sentito Paolo Brosio dopo la vittoria: “Se l’ho sentito? Assolutamente si, ho ricevuto una sua chiamata, si è complimentato con me per la persona che sono, è molto felice del mio percorso e di quello che ho dimostrato”.

