“Maria Laura De Vitis pessimo esempio”/ Groppelli: “Si è buttata su Alessandro…”

Negli studi di Mattino5 si parla della puntata di ieri de L’Isola dei Famosi e a riguardo i vari opinionisti presenti hanno storto il naso nel commentare le ultime vicende riguardanti Maria Laura De Vitis. L’ex fidanzata di Paolo Brosio dopo aver vinto La Pupa e il Secchione è volata alle Honduras, e appena sbarcata sull’isola del reality show di casa Canale 5, si è “avvinghiata” sul buon Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro.

Un atteggiamento che non è piaciuto a Patrizia Groppelli, presente in studio a Mattino5, che ha spiegato: “E’ partita con la storia di Paolo Brosio ed è arrivata ai reality, a La pupa e il secchione faceva la gatta, adesso va all’Isola e si butta subito su Alessandro, ed è un pessimo esempio..”. Concorde il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che in collegamento con il programma di Canale 5 ha spiegato: “Almeno Mercedesz (riferendosi alla figlia di Eva Henger), ha detto ad Eduardo Tavassi che prima di entrare era fidanzata mentre ‘sta ragazza qua (riferendosi a Maria Laura De Vitis ndr) non si sta dicendo che prima di andare all’Isola si stava spacciando per innamorato di un altro..”.

MARIA LAURA DE VITIS, IL COMMENTO DELLA GROPPELLI: “FARA’ QUESTO REALITY POI BYE BYE”

Secondo Patrizia Groppelli, proseguendo con questo atteggiamento Maria Laura De Vitis non andrà molto avanti in carriera: “Farà questo reality – dice la moglie di Sallusti negli studi di Mattino5 – poi ‘bye bye my love’, la vedremo sui fotomontaggi… si sta giocando il tutto per tutto? Ma che il tutto per il tutto, il pubblico lo capisce, non si prende in giro il pubblico, il pubblico lo sa”.

E Federica Panicucci ha chiosato: “Il pubblico è sovrano, va bene torneremo a parlarne”. La cosa certa è che sono in molti a pensare le stesse cose degli opinionisti di Mattino5 su Maria Laura De Vitis, e nelle ultime ore il popolo della rete e dei social ha pesantemente attaccato l’isolana per via del suo atteggiamento nei confronti di Alessandro.

"Marialaura è una calcolatrice senza rispetto" cosa ne pensate?#Mattino5 pic.twitter.com/te4hSJhqIk — Mattino5 (@mattino5) May 17, 2022













