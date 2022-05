Maria Laura De Vitis piange per Mercedesz all’Isola/ “Ferita da questa infamata!”

Maria Laura De Vitis piange per Mercedesz all’Isola dei Famosi 2022

Lacrime per Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi 2022. La naufraga è finita al centro delle polemiche per il suo avvicinamento a Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, per molti puntato ancor prima di conoscerlo solo per strategia. A crederlo è sicuramente Mercedesz Henger che ha apertamente accusato la De Vitis: “A me non piace usare le persone, a me però non va di litigare. Ti ho sentito dire una palese bugia, quella che ti interessa Alessandro! Per me è totalmente strategia, io odio la gente falsa, non mentire spudoratamente di fronte a me per favore!” ha tuonato la figlia di Eva. “Io non sto usando nessuno. Siamo arrivate in puntata e sei cambiata da così a così!” ha replicato la De Vitis.

Maria Laura De Vitis si sfoga con Lory Del Santo: “Infamata”

Le parole di Mercedesz Henger hanno però scatenato le lacrime di Maria Laura De Vitis: “Io ci metto tutta me stessa per farmi conoscere”, ha fatto notare la ragazza, triste per il non essere compresa dai suoi compagni d’avventura. Poco dopo, rimasta da sola con Lory Del Santo, Maria Laura si è sfogata, dicendosi dispiaciuta per i sospetti sul suo conto: “Sono rimasta ferita, si vede che è questo il gioco. – ha accusato la naufraga, continuando – Non me l’aspettavo questa infavata, potevo capirlo da voi ma da loro, che sono state fino a poco tempo fa con me, no sinceramente!”

