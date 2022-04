Maria Laura De Vitis piange per Onestini: “Non ho un complice”/ Lite per Mila Suarez!

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 non ci risparmierà nuovi scontri e liti. La puntata della scorsa settimana si è conclusa con una grande novità per Mila Suarez che non è più legata ad alcun secchione. A lei, ora, la missione di rompere l’equilibrio in una coppia in particolare, in modo che il secchione decida di lasciare la sua attuale pupa per legarsi a lei. A quanto pare, la scelta di Mila sarebbe ricaduta sulla coppia composta da Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis.

Mila, d’altronde, conosceva già Gianmarco e la loro amicizia ha già creato dissapori nella coppia che, a quanto pare, sono continuati anche in questa settimana. Lo conferma Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, dove manda in onda un filmato che vede Maria Laura in lacrime proprio a causa di Mila Suarez.

Maria Laura De Vitis piange per Gianmarco Onestini: “Non ho un complice!”

“C’è stato un altro forte litigio”, ha annunciato Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio 5, mandando poi in onda le immagini dello scontro. Nel filmato, Gianmarco e Mila scherzano insieme e fanno ginnastica, lei poi cade addosso a lui. Segue una scena in cui Maria Laura attacca Gianmarco: “Io non condivido il secchione con nessuno: quindi o stai con lei o con me.”, gli dice. “Tu questo lo dici perché ti sta antipatica Mila, diciamoci la verità, non nascondiamoci!”, tuona lui in risposta. Maria Laura, poco dopo, si sfoga con alcune compagne d’avventura e, in lacrime, riferita a Onestini, rivela: “Ho una mummia nel letto che fa quasi fatica a dirmi buongiorno! Ma come mi posso alzare io al mattino? Non ho un complice!” La situazione, insomma, pare essere in bilico: Mila potrebbe dunque riuscire nella sua missione.

