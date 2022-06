Maria Laura De Vitis rivela un segreto a Carmen Di Pietro/ “Ale mi ha detto…”

È sempre più vicina la serata finale dell’Isola dei Famosi 2022 e tra i naufraghi rimasti in Honduras si è instaurato un forte legame d’affetto, soprattutto tra alcuni di loro come Maria Laura De Vitis e Carmen Di Pietro che dopo un inizio travagliato per via dell’interesse della ragazza per suo figlio Alessandro è riuscita a poco a poco a conquistare l’affetto della donna.

Ad un passo dalla finale Carmen Di Pietro ha voluto rivelare alla ragazza ciò che pensa dicendole: “Ale ti ha portato fortuna, lascia stare che ti dicono che hai iniziato male con Ale, però Ale ti ha portato fortuna”. Fin dal suo sbarco in Honduras Maria Laura De Vitis ha cercato di conquistare l’affetto di Carmen Di Pietro, non solo per ricevere l’approvazione per la sua storia con Alessandro Iannoni.

Maria Laura De Vitis e Carmen Di Pietro amiche per la pelle?

Maria Laura De Vitis ha confessato a Carmen di Pietro di aver ricevuto un compito molto importate da parte di Alessandro poco prima che lui lasciasse il reality per tornare a Roma a studiare per gli esami universitari: “Ale prima di andare via mi ha detto ‘Stai attenta a mamma, non la fare arrabbiare troppo con gli altri, tienila a bada che dopo si accende senza di me’ ed io non ti ho mollato”.

Le due concorrenti hanno fatto il punto sulla loro amicizia che all’inizio non prometteva nulla di buono e si è conclusa in maniera decisamente positiva per entrambe le concorrenti, soprattutto per Maria Laura De Vitis che durante la conversazione le ha fatto notare: “Abbiamo iniziato in un modo burrascoso, però ora siamo finite nella stuoia matrimoniale vicine, pensa te!”.

