Maria Laura De Vitis sbarca a Uomini e Donne per Luca Daffrè?/ “Manca una ragazza…”

Maria Laura De Vitis corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne?

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè, nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, sono stati due indiscussi protagonisti e, nel corso della convivenza in Honduras, l’ex di Paola Brosio non ha mai nascosto di provare un interesse forte per Luca. Tuttavia, nonostante il feeling, tra i due c’è sempre stato solo un rapporto d’amicizia. Conclusa l’esperienza sull’Isola dei Famosi, anche il rientro in Italia non ha dato una svolta al loro rapporto. Maria Laura e Luca sono tornati alle rispettive vite e nessuno dei due è riuscito a trovare l’amore.

Luca Daffrè, così, ha deciso di provare a cercare la donna della sua vita a Uomini e Donne. La sua presenza ha inondato di telefonate la redazione del programma di Maria De Filippi che viene contattata anche da ragazze che, in passato, hanno avuto una conoscenza con Luca sui social. Finora, però, il tronista non è ancora riuscito a trovare una ragazza che gli faccia perdere la testa e così, i fan, hanno chiesto a Maria Laura un commento sul percorso di Luca sul trono.

Le parole di Maria Laura De Vitis sul trono di Luca Daffrè

Maria Laura De Vitis, attraverso l’apposita funzione di Instagram, ha risposto alle domande dei fan svelando anche la propria opinione sul trono di Luca Daffrè. Nessuna possibilità che Maria Laura si presenti come corteggiatrice. La De Vitis, tuttavia, pensa che, tra le attuali corteggiatrici, non ci sia una ragazza che abbia colpito davvero Luca.

“Premettendo che ho visto solo le prime puntate perché poi sono stata in vacanza: per ora non mi sembra preso da nessuna delle ragazze con cui ha fatto le esterne…Diciamo che, secondo me, manca una ragazza che gli piaccia sia fisicamente che caratterialmente nella sua completezza. Mi sa che finora le ragazze che sono scese per lui le vedeva un po’ incomplete…E tra l’altro mi sa che lui sia un po’ difficile di gusti hahah. Comunque spero possa trovare la ragazza che sta cercando e gli auguro di trovare l’amore!“, le parole della De Vitis.

