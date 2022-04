Maria Laura De Vitis/ Scintille con Mila Suarez a La Pupa e il Secchione, Onestini…

La settimana scorsa la pupa Maria Laura De Vitis è finalmente stata accoppiata a un secchione, Gianmarco Onestini, a La Pupa e il Secchione Show. Se inizialmente la ragazza era apparsa entusiasta del giovane, che, oltre a essere intelligente è anche bello, già durante la prima settimana la situazione è mutata. La conduttrice manda in onda un video in cui Maria Laura lamenta di sentirsi ignorata da Gianmarco che trascorre molto tempo con Mila Suarez, con cui era amico anche fuori dal programma. La pupa fa notare al suo secchione che la situazione la turba molto poiché non stanno legando abbastanza, ma il ragazzo controbatte che lei non è la sua ragazza e che lui può stare e parlare con chi vuole. Maria Laura è convinta che Mila si sia avvicinata così tanto a Gianmarco non tanto perché gli è amica quanto per far sì che lei e il ragazzo passino poco tempo insieme, senza riuscire così a legare e senza che Gianmarco insegni qualcosa a Maria Laura.

Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini stanno insieme?/ In arrivo il primo bacio…

Anche la pupa Nicole Di Mario pare non essere contenta del suo nuovo secchione, Ivan Vettorello e, insieme a Maria Laura, fa un appello in confessionale chiedendo alla produzione di poter formare loro due una coppia, scaricando i due ragazzi. Terminata la clip, prendono la parola i giudici per sottolineare che La pupa e il secchione show non è un programma in cui trovare il fidanzato, ma è un gioco. Di conseguenza, ritengono la reazione di Maria Laura eccessiva e senza senso. Maria Laura cerca di difendersi ribadendo quanto detto nella clip e sottolineando che lei, pur essendo single, non sta cercando l’amore. Specifica però che se dovesse accadere qualcosa con Gianmarco non le dispiacerebbe. Anche il secchione ribadisce quanto detto in settimana e tra i due pare non esserci un punto di incontro.

Marialaura e Onestini, effusioni a letto a La Pupa e il Secchione/ "Lei è innamorata"

Maria Laura De Vitis, la sorpresa a La Pupa e il Secchione

Nel corso della serata c’è una sorpresa per Maria Laura De Vitis, che Barbara D’Urso le relega nel privè de La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice chiama in studio Rossana, la mamma della giovane poiché, il giorno della festa del papà, Maria Laura ha scritto una lettera molto toccante al padre, scomparso quando lei era una bambina. Viene mandata una clip in cui la ragazza legge la lettera e si rammarica di non avere più ricordi del genitore e di non essere in grado di chiedere alla mamma di raccontarle qualche episodio legato al padre.

Maria Laura De Vitis: dramma del padre scomparso/ "Ricordi sbiaditi", D'Urso piange

Maria Laura, la conduttrice e i giurati sono molto commossi. Barbara le chiede come si sente e la ragazza si dice molto contenta di essere riuscita a esternare finalmente le sue emozioni. Mentre Maria Laura parla con la conduttrice, la madre la raggiunge e le due si abbracciano. La ragazza le dice che le vuole bene, sentimento che non ha mai esternato troppo. Durante le nomination Maria Laura e Gianmarco votano la coppia Alessio Tripi e Valentina Matteucci, loro non ricevono voti e rimangono in gara.

Quel tragico addio

Maria Laura De Vitis si è aperta a La Pupa e il Secchione show mostrando anche uno dei suoi più grandi dolori e cioè la scomparsa del padre. Durante il programma ha infatti raccontato quel momento di grande dolore che di fatto ha cambiato la sua vita. L’avventura nel programma di Italia 1 ci sta mostrando il volto di una ragazza molto sensibile e che conoscevamo solo in altri contesti.

Proprio lei ha scritto nel giorno della festa del papà: “Come ogni anno sono stata assalita da un vuoto profondo. Sono sedici anni che sei volato in cielo diventando il mio angelo custode”. Durante il programma ha spiegato: “Mia mamma è stata fondamentale, eravamo da sole e lei non mi ha fatto mancare niente. Voglio iniziare a dirle che le voglio bene e abbracciarla più spesso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA