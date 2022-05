Maria Laura De Vitis, scontro con Guendalina Tavassi/ “Non ti interessa…”

Maria Laura De Vitis, confronto con Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022

L’avventura di Maria Laura De Vitis sull’Isola dei Famosi 2022 sta diventando più complicata del previsto. L’ex pupa, giunta in Honduras, si è legata subito ad Alessandro Iannoni che, nelle scorse ore, ha consolato in un momento di sconforto che ha scatenato la reazione di Carmen Di Pietro. Oltre agli scontri con Carmen, Maria Laura ha ammesso di essersi sentita attaccata anche da Guendalina Tavassi.

La vincitrice de La pupa e il secchione show 2022, cos, ha provato ad avere un chiarimento con la sorella di Edoardo che ha spiegato i motivi della propria diffidenza nei suoi confronti. Guendalina ha così spiegato di non fidarsi di Maria Laura e di non credere affatto al suo interesse nei confronti di Alessandro Iannoni che si sta affezionando all’ex di Paolo Brosio.

Faccia a faccia tra Maria Laura De Vitis e Guendalina Tavassi

L’accoglienza ricevuta dagli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 non è piaciuta a Maria Laura De Vitis che, nelle scorse ore, ha pianto per Mercedesz Henger, ha deciso di confrontarsi con Guendalina tavassi per ritrovare un clima di serenità. “Mi sono sentita attaccata inutilmente…”, ha detto Maria Laura riferendosi a quanto accaduto nella scorsa puntata dell’Isola al termine della quale è finita in nomination.

“Io non ho niente nei tuoi confronti…Magari penso giusto che tu non sia interessata ad Alessandro…” – ha spiegato Guendalina che ha poi aggiunto – “Devi capire che questo è un gioco…E bisogna fare delle scelte…L’unica cosa che posso dire è che Alessandro non ti interessa…Poi magari mi sbaglio…”.

