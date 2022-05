Maria Laura e Alessandro sess* sotto la capanna all’Isola?/ Carmen teme il peggio ma…

Carmen Di Pietro ha una grande paura e la rivela nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver distrutto la capanna che ha ospitato Maria Laura De Vitis e suo figlio Alessandro Iannoni, la naufraga prende consapevolezza di un dettaglio: la romantica dimora è molto piccola. “Hanno per forza dormito abbracciati!” è l’ipotesi che lancia la Di Pietro, temendo che i due possano essere andati oltre quanto detto. “Io li vedo adesso uniti più di prima, questo è il mio dramma. Non vorrei che sotto sotto, amicizia e poi…”, continua Carmen preoccupata.

Entrambi però negano e, anzi, è proprio Maria Laura a dichiarare che non si sono neanche abbracciati e che lui le ha davvero detto di non essere interessato a lei dal punto di vista sentimentale. “Certamente, se non ci fosse stata Carmen, penso che Alessandro sarebbe stato più sciolto e più se stesso – ha dichiarato poi la De Vitis, concludendo – ma credo anche che Alessandro non sia affatto un ragazzo stupido, anzi molto intelligente, e se davvero io gli fossi piaciuta non si sarebbe tirato indietro”.

