Maria Laura Rodotà, ex moglie Massimo Gramellini/ Dopo il matrimonio il coming out

Maria Laura Rodotà è la ex moglie di Massimo Gramellini. La giornalista, figlia di Carla Pogliano e Stefano Rodotà, è stata sposata in passato con il collega. Tra i due però le cose non sono andate benissimo, visto che ad un certo punto hanno deciso di separarsi e prendere due strade diverse. La Rodotà a sorpresa dopo la fine del matrimonio con Gramellini ha rivelato di essere lesbica. Un coming out vero e proprio quella della giornalista, figlia di Carla Pogliano e di Stefano Rodotà, giurista e politico italiano nonché ex presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, che sui social ha pubblicato una foto con la compagna.

Simona Sparaco, moglie Massimo Gramellini e il figlio Tommaso/ "Coniughiamo insieme i verbi al futuro"

“La nostra felicità e fierezza è diritto di tutti!. E’ andata così” – ha scritto la giornalista pubblicando una foto in compagnia di Tonia Tornabuoni. Le due si sono anche sposate con un rito celebrato anche negli Stati Uniti d’America dove il matrimonio egualitario è permesso a tutti. Tantissimi gli ospiti al matrimonio: da Gad Lerner a Filippo Ceccarelli fino a Claudio Tito di Repubblica, ma anche l’ex Ministro della Cultura e presidente del museo di arte contemporanea Maxxi di Roma Giovanna Melandri e il vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Polito.

Giuseppina Pastore, madre morta suicida di Massimo Gramellini/ "Soffriva di depressione"

Chi è Maria Laura Rodotà, ex moglie di Massimo Gramellini

Ma chi è Maria Laura Rodotà, la ex moglie di Massimo Gramellini? La giornalista, figlia di Carla Pogliano e Stefano Rodotà, ha mosso i suoi primi passi come giornalista lavorando come stagista nella reazione di “Panorama”. Poco dopo proprio per il settimanale si è trasferita a Washington lavorando come inviata e corrispondente anche per “L’Unità” e “Italia Radio”.

Successivamente è rientrata in Italia ed è entrata nella redazione dell’Espresso passando poco dopo a “La Stampa”. Una carriera in ascesa quella della Rodotà che è diventata anche direttrice della rivista mensile “Amica”. Tra i suoi impegni anche: editorialista per il “Corriere della Sera” e la posta del cuore sull’allegato “Sette”.

Fini contro Gramellini/ "Apre bocca e dà fiato, giornalista dovrebbe documentarsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA