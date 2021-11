Maria Laura Rondanini, moglie Silvio Orlando/ “In 21 anni separati un mese”

Maria Laura Rondanini: al fianco di Silvio Orlando da più di 20 anni

L’attrice Maria Laura Rondanini è la moglie di Silvio Orlando. I due attori si sono sposati il 6 ottobre 2008 a Venezia, il matrimonio è stato officiato dal sindaco di allora Massimo Cacciari. “Avevo appena vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema e in un’intervista in diretta al Tg5 ho detto che ci saremmo sposati lì, a Venezia, il mese dopo. Non c’era niente di programmato in realtà. Volevo farle una sorpresa”, ha raccontato l’attore a Vanity Fair, spiegando la scelta di sposarsi in Laguna. Maria Laura Rondanini e Silvio Orlando sono inseparabili da più di vent’anni: “Io la chiamo “Cento passi”, perché appena mi allontano mi chiama, mi chiede dove sono e cosa faccio. In 21 anni saremo stati separati un mese. Forse è un modo morboso di vivere il rapporto ma è il nostro. Quando non stiamo insieme sento la sua mancanza”, ha svelato l’attore.

Maria Laura Rondanini: “Emana luce propria”

In un’intervista al Corriere della Sera di un anno fa, Silvio Orlando ha raccontato che durante i primi mesi della pandemia sua moglie Maria Laura Rondanini era molto spaventata dalla possibilità di contagio: “È un’integralista, e in fondo ha anche ragione, perché io invece sono un po’ fatalista… lei pensava che dovessimo stare chiusi in casa incellofanati. Un giorno, che mi sono avvicinato a un’amica attrice e per salutarla le ho sfiorato la guancia, mi ha redarguito duramente come avessi partecipato a un’orgia”. E ha aggiunto: “Mia moglie, d’altronde, aveva già prima della pandemia l’idea che il mondo fosse infetto: il Covid-19 è stato il trionfo della sua teoria”. In un altro colloquio con la stampa, parlando della moglie, Orlando ha detto: “Ci sono donne che prendono bene la luce e donne che non ne hanno: mia moglie invece emana luce propria. Lei ha una personalità forte ma è eccessiva in tutto: o bianco o nero, poi dopo trenta secondi si rimangia tutto”. La coppia non ha avuto figli.

