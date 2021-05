Maria Laura Rondanini, moglie Silvio Orlando/ Lui: “donna eccessiva in tutto”

Maria Laura Rondanini è la moglie di Silvio Orlando, l’attore candidato ai Premi David di Donatello 2021 nella categoria miglior attore non protagonista nel film “Lacci”. Un nuovo prestigioso riconoscimento all’attore che da circa 20 anni è felicemente innamorato della collega Maria Laura Rondanini. Proprio così la coppia è legata dalla grandissima passione per il mondo del cinema e della recitazione e diverse volte si sono ritrovati, insieme, a condividere proprio il set cinematografico.

Non solo, Maria Laura e Silvio hanno un’altra cosa in comune: le origini. Entrambi, infatti, sono napoletani e lo stesso attore durante un’intervista rilasciata alla stampa parlando proprio della relazione con l’attrice ha dichiarato: “noi recitiamo spesso insieme e tutto funziona meglio anche perché lei è napoletana”. Che dire, un grandissimo amore quello che lega i due attori che sono felicemente sposati da dodici anni dopo ben 8 anni di fidanzamento. Un amore, sommando matrimonio e fidanzamento, che dura da ben 20 anni e che prosegue a gonfie vele.

Silvio Orlando: “mia moglie Maria Laura Rondanini emana luce propria”

“Dal 2000 saremo rimasti tre mesi in totale senza dormire sotto lo stesso letto” – ha detto Silvio Orlando parlando della storia d’amore con la moglie Maria Laura Rondanini che l’ha colpito al cuore per un motivo ben preciso – “ci sono donne che prendono bene la luce e donne che non ne hanno: mia moglie invece emana luce propria. Lei ha una personalità forte ma è eccessiva in tutto: o bianco o nero, poi dopo trenta secondi si rimangia tutto”.

Un rapporto intenso e complice quello vissuto tra Silvio Orlando e la moglie Maria Laura Rondanini che, oltre a condividere la vita privata, non hanno problemi a condividere anche il set cinematografico visto che in diverse occasioni si sono ritrovati a lavorare ad uno stesso film. Una cosa è certa: Maria Laura Rondanini è una donna che lascia il segno visto che il marito parlando di lei ha detto “è una donna dalla personalità forte, eccessiva in tutto”.

