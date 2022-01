Maria Letizia Gorga, compagna e figlio Pino Ammendola/ “Un meraviglioso rapporto”

Maria Letizia Gorga non è solo la compagna e mamma di Claudio, figlio dell’attore Pino Ammendola, ma anche una “pragmatica sognatrice”. Attrice di cinema e teatro, ma anche cantante, la Gorga è un’artista a 360°. Intervistata da culturalclassic.it, l’attrice si è descritta così: “una pragmatica sognatrice, nel senso che ho tentato e ancora ostinatamente tento di dar corpo ai miei sogni. E il mio sogno è come quello di Sherazade, di avere delle belle storie da raccontare a ma manière che possano allietare chi le ascolta e allungarci un pò la vita”. Maria Letizia ha poi raccontato come è nata la passione per la recitazione: “da bambina alle elementari facevo parte di una Compagnia di giovani creata da una doppiatrice. Debuttai in un ‘Sogno di una notte di mezz’estate’ a 10 anni. Non credevo però che sarebbe diventata la mia professione”.

La moglie di Pino Ammendola, infatti, si è anche iscritta alla Facoltà di Medicina, ma poi l’arte e il teatro hanno avuto la meglio nella sua vita. “Ho fatto all’università due anni di Medicina prima di essere richiamata alle armi dal teatro. Un sequestro di persona. Le cose a volte ti scelgono prima che tu possa farlo” – ha precisato.

Maria Letizia Gorga e Claudio: moglie e figlio di Pino Ammendola

Dall’amore tra Maria Letizia Gorga e Pino Ammendola è nato anche un figlio. Si tratta di Claudio nato e cresciuto a stretto contatto con il mondo della recitazione e del cinema. Claudio, infatti, ha seguito le orme del padre e della madre visto che lavora come attore. Proprio il papà Pino Ammendola, ntervistato da Sestodailynews, ha parlato del rapporto col figlio: “ho un figlio con cui ho un meraviglioso rapporto, Claudio, che sin da piccolo si è appassionato al mestiere dello spettacolo, conseguendo oggi apprezzabili risultati”.

Che dire una bellissima famiglia quella composta da Maria Letizia e Pino che hanno trasmesso al figlio Claudio l’amore per l’arte e per lo spettacolo.



