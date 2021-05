Maria Lina Carreri moglie suicida di Shel Shapiro e la figlia Malindi Michelle/ I suoi grandi amori

Maria Lina Carreri, da tutti conosciuta come Mariolina, è stata una fotomodella e Miss Cinema nel 1962. La sua bellezza conquistò Shel Shapiro che si innamorò di lei. La coppia si sposò nell’aprile del 1969. Dal loro amore nacque la figlia Malindi Michelle. Quello tra Maria Lina e shel Shapiro è stato un grande amore. Purtroppo, però, una tragedia ha colpito la vita di Shel Shapiro. Nel 1992, Maria Lina Carreri si tolse la vita con il gas di scarico della propria auto, nel garage di casa. “Per me è stato come essere investito da un treno”, ha raccontato Shapiro nel 2019 in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Un gesto estremo a cui non c’è una spiegazione. “Tutte le spiegazioni del mondo non sono sufficienti per comprendere un gesto così estremo”, raccontava ancora Shapiro che oggi è tra gli ospiti di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno.

Maria Lina Carreri, il suo dolore raccontato da Shel Shapiro

La morte di Maria Lina Carreri ha stravolto Shel Shapiro che, alla Repubblica, raccontava l’immenso dolore provato dalla moglie prima dell’estremo gesto. Shapiro parlaba di un dolore “così invasivo da divorarla giorno per giorno. Era come se gli anni della felicità, di una donna bella e intelligente, fossero spariti. Lasciandola sola e inerme”. Un dolore che ha poi travolto lo stesso artista e la figlia e che ha provato a superare con la musica. “Reagisci facendo cose. Ho cantato, ho prodotto, ho scritto, ho perfino recitato. Mi sono aggrappato a ogni forma d’ arte, sapendo che non sarebbe stato più come la prima volta”, diceva ancora.

