Maria Lina Carrieri e Cristina Rivetti, ex Shel Shapiro/ Il dramma della depressione

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica In e tra i tanti ospiti in studio ci sarà anche Shel Shapiro, il cantautore e produttore britannico naturalizzato italiano. Il cantante avrà modo di chiacchierare con la padrona di casa e di parlare della sua esperienza sentimentale e lavorativa. Tra i suoi amori c’è stata una relazione molto travagliata con Maria Lina Carreri che è stata la sua prima moglie e che è tristemente ricordata per essersi tolta la vita con il gas di scarico dell’auto nel 1992.

Shel Shapiro e Maria Lina Carrieri sono stati legati per oltre 23 anni e avevano avuto una figlia: Malindi. La decisione della donna ha scosso il cantante che nel corso degli anni ha raccontato della scomparsa di sua moglie come un “treno” che l’aveva investito in seguito alla perdita della sua compagna.

A seguito della scomparsa di Maria Lina Carrieri, Shel Shapiro ha avuto una relazione con Cristina Rivetti. I due si sono sposati poco tempo dopo la scomparsa della sua prima moglie e hanno avuto due figli: i gemelli Pietro e Ginevra. Il cantante non ha mai negato di aver sofferto molto per il distacco da entrambe le sue mogli: “Dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione”.

Dalle due relazioni il cantante ha avuto tre figli, la prima, nata dalla relazione con Maria Lina Carreri, è Malindi Michelle nata nel 1978, mentre i due gemelli Pietro e Ginevra sono nati dalla sua seconda relazione con Cristina Rivetti. Tutti i figli di Shel Shapiro sono molto riservati sulla loro vita anche se il loro padre ha ammesso come la presenza dei suoi figli sia stata fondamentale per superare tutti i momenti difficili della sua vita, compresa la depressione subentrata dopo la fine del suo secondo matrimonio.

