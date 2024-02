Maria Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata BigMama/ “Mi ha aiutata con la canzone di Sanremo 2024”

Chi è Maria Lodovica Lazzerini, fidanzata di BigMama al Festival di Sanremo 2024

BigMama è fidanzata? La risposta a questa domanda è sì. La giovane cantante ha fatto il suo esordio al Festival di Sanremo 2024 nella serata del 6 febbraio con una canzone che racconta la sua esigenza di raccontarsi e mandare un messaggio a chi la ascolta. Eppure Marianna Mammone, questo il vero nome di BigMama, non ama molto parlare della sua vita privata e amorosa. Nonostante ciò non ha fatto mistero di avere una persona speciale nel cuore: la sua fidanzata Maria Lodovica Lazzerini.

Ad ufficializzarlo è stata proprio BigMama durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024: “Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce, in due o tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza Maria Lodovica Lazzerini che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo.” le sue parole.

BigMama e Maria Lodovica Lazzerini: non solo amore, anche musica

Maria Lodovica Lazzerini è dunque non soltanto la fidanzata di Big Mama, ma anche autrice e musicista che ha collaborato al suo brano a Sanremo 2024. È infatti citata da Amadeus al momento della presentazione della canzone sul palco dell’Ariston. Una canzone che, come rivelato dalla stessa BigMama, “dovevo a me, prima di questo non avevo mai parlato di me con il cuore in mano così. In tutte le fasi della mia vita, nessuno mi ha mai detto scusa o dato motivazioni per ciò che subivo.”

E in questo passaggio così importante della sua vita e della sua carriera, la giovane artista ha al suo fianco la donna che l’ha fatta innamorare e che la accompagnerà con lo sguardo fino alla finale di sabato sera: la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini.

