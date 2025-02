Chi è Maria Lodovica Lazzerini, diventata famosa per essere stata tra gli autori del brano ‘La rabbia non ti basta’ presentato lo scorso anno sul palco del Festival di Sanremo da BigMama – all’anno Marianna Mammone -, con la quale è anche fidanzata da una quantità di tempo che non ci è data effettivamente sapere: una domanda che certamente rimbalzerà nella testa di tantissimi tra voi cari lettori proprio in queste ore in cui la rapper che l’anno scorso si è classificata 22esima dalla kermesse sanremese – grazie, appunto, al brano scritto a quattro mani con la ‘sua’ Maria Lodovica Lazzerini – sarà ospitata sul Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Entrando nel merito della risposta alla domanda chi è Maria Lodovica Lazzerini, occorre precisare fin da subito che con BigMama condivide la medesima passione per la musica che l’ha portata ad inseguire il suo sogno fin da quando era giovanissima; mentre sulla sua effettiva vita privata non sappiamo assolutamente nulla se non il fatto che ha una relazione con la Mammone con la quale pare anche che conviva da diverso tempo in un appartamento nel cuore di Milano.

Chi è Maria Lodovica Lazzerini: tutto quello che sappiamo sulla carriera di ‘Ailo’

Soffermandoci – invece – sulla carriera di Maria Lodovica Lazzerini possiamo dire per certo (dato che l’ha raccontata lei stessa sulle pagine del quotidiano ilTirreno solamente lo scorso anno) che ha iniziato a fare musica “circa all’età di 6 anni” quando dopo un sogno notturno chiese a sua madre di iniziare a prendere lezioni di chitarra: seguì immediatamente la sua prima – e certamente embrionale – piccola band; mentre dall’età di 13 anni ha iniziato anche a studiare pianoforte perseguendo il sogno (o l’obiettivo) di “comunicare quello che la mia timidezza inibiva“.

Dopo aver pubblicato alcuni singoli con il suo nome – appunto, Maria Lodovica Lazzerini – ancora facilmente recuperabili sulle principali piattaforme di streaming musicale, ha deciso di ‘celarsi’ dietro all’identità artistica di Ailo con la quale ha proseguito nella pubblicazione di brani; mentre oggi – ha rivelato sempre nell’intervista rilasciata al Tirreno – “mi dedico invece esclusivamente alla scrittura di testi e melodie”, senza farsi grandi programmi o progetti per il sul futuro artistico.