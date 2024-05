Maria Lodovica Lazzerini, fidanzata BigMama/ “Siamo molto felici e spero sia la relazione definitiva”

BigMama è innamorata pazza della fidanzata Maria Lodovica Lazzerini e non lo nasconde. La rapper, reduce dal grandissimo successo al Festival di Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta”, si prepara a far cantare e ballare tutti con “Mezzo rotto”, il nuovo singolo – duetto con Alessandra Amoroso in uscita giusto in tempo per l’estate. La canzone si candida tra i tormentoni dell’estate 2024 e a fare il tifo per lei c’è sicuramente la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini che proprio con BigMama ha co-scritto il brano “La rabbia non ti basta”. Proprio BigMama ha raccontato come è nato il pezzo che l’ha lanciata nel panorama musicale italiano.

“La rabbia non ti basta è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce” – ha detto la rapper che ha scritto il testo a quattro mani con la fidanzata. “In studio c’era la mia ragazza e mi ha aiutata con le melodie” – ha detto la cantante.

BigMama e la storia d’amore con la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini

Una bella storia d’amore quella nata tra BigMama e la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini. Le due condividono la passione per la musica, visto che Maria Lodovica è anche un’autrice e proprio con la compagna ha co-scritto la super hit “La rabbia non ti basta”. Dalle pagine de Il Messaggero, la fidanzata di BigMama ha raccontato la grande emozione di sentire il suo nome pronunciato da Amadeus: “è stato la realizzazione di un sogno. Una tappa fondamentale, che ha fatto sì che ricevessi una conferma del mio lavoro”. Non solo, l’autrice ha anche aggiunto: “sentire il mio nome vicino a quello di Marianna è stato bello il doppio. Le devo tanto per avermi dato questa possibilità”.

Coniugare lavoro e vita privata si può e la conferma arriva dalle bellissime parole che BigMama ha speso per parlare della fidanzata. Ospite di Verissimo, la rapper ha dichiarato: “sono innamoratissima. Ho una splendida fidanzata e siamo molto felici e spero sia la relazione definitiva. L’amore che ho trovato con lei non l’ho mai trovato, è la mia prima vera ragazza. Siamo felicissime”.











