Maria Lucia, Ti spedisco in convento 2/ Ora è casa e chiesa, ma ha fatto la Bar Lady

Maria Lucia è una delle protagoniste della seconda edizione di “Ti spedisco in convento 2”, il reality che è un adattamento dello show internazionale “Bad Habits, Holy Orders” prodotto in Italia da Fremantle. La prima puntata di questa nuova avventura andrà in onda questa sera, domenica 17 aprile 2022. A cercare di mettere un freno alle ribellioni delle concorrenti, oltre alle cinque suore, ci sarà anche la postulante.

ELIMINATI AMICI 21 QUINTO SERALE 2022 E PAGELLE/ Vince l'amore, ma Carola Puddu...

Trentacinquenne originaria di Guastameroli, in provincia di Chieti, Maria Lucia si trova nello step precedente al noviziato. Insieme ad Ester, novizia della seconda stagione, avrà il compito di tenere a bada le trasgressioni delle ragazze. La postulante si descrive come una giovane donna casa e chiesa, allegra e amante del rosa, colore sgargiante e vitale come lei. Nel passato della novizia c’è tuttavia un’esperienza diversa rispetto al percorso che ha deciso di intreprendere: ha fatto la Bar Lady.

Amici, Carola eliminata /Ex marito Peparini approva: "Brava, ma non wow come Serena"

Maria Lucia, Ti spedisco in convento 2: chi è la postulante dal passato estroso

Maria Lucia, la postulante della seconda edizione di “Ti spedisco in convento 2”, proverà dunque a sfruttare il suo passato per tendere una mano alle sei concorrenti in questo mese di convivenza. Questa sua esperienza di vita da Bar Lady le tornerà utile nel rapporto con le ragazze, Chiara, Nina, Ginevra, Beatrice, Ana Maria e Nanda.

Fin dalla prima puntata, andata in onda in anteprima domenica 10 aprile su Discovery+, Maria Lucia ha un ruolo determinante poiché, anche grazie al suo percorso, può mostrare alle ragazze la retta via. La postulante descrive la strada per diventare suora come un percorso complesso e che mira a intraprendere una vita fatta di preghiera, di silenzio, di ritorno alle origini e all’essenziale. Nella prima puntata, tenterà di creare un legame con le giovani, ma incontra qualche difficoltà poiché le ragazze non riescono ad accettare di dover seguire delle regole e si coalizzano contro di lei, Ester e le suore, che si sentono trattate male. Tuttavia non demordono.

Federica Calemme gelosa di Gianmaria Antinolfi?/ "Molto più di lui. Ho poca pazienza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA