Maria Ludovica Campana è la nuova fidanzata di Flavio Briatore?/ Beccati in barca…

Flavio Briatore beccato dal settimanale Chi in compagnia di Maria Ludovica Campana. Un’amica che l’imprenditore avrebbe conosciuto in Sardegna dove, nella sua bellissima villa, si sta godendo il sole, il mare e il relax insieme al figlio Nathan. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola dal 29 luglio, pubblica le immagini di Flavio Briatore e Maria Ludovica Campana in barca. I due si sarebbero incontrati durante una cena in Sardegna e da quel momento Maria Ludovica sarebbe entrata nella schiera degli amici. Maria Ludovica non è la prima ragazza che viene accostata a Briatore. L’imprenditore, finora, ha smentito tutti i flirt che gli sono stati affibbiati. Farà la stessa cosa anche con Maria Ludovica Campana, ma chi è la bellissima 24enne beccata in barca con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci?

MARIA LUDOVICA CAMPANA, CHI E’ LA 24ENNE BECCATA CON FLAVIO BRIATORE

Capelli lunghi, fisico longilineo e assolutamente bellissima. Maria Ludovica Campana ha soli 24 anni e con la sua bellezza ha conquistato un posto nel mondo della moda. Nel 2014 ha partecipato al concorso di Miss Italia arrivando tra le finaliste e lavora come indossatrice. Tuttavia, la nuova amica di Flavio Briatore non ha abbandonato gli studi e si è laureata alla scuola di moda Marangoni di Milano e ha creato anche una sua linea di costumi. Bellissima e con tanti sogni professionali ancora nel cassetto, Maria Ludovica è sicuramente una ragazza giovane, ma piena di idee. Quella con Briatore resterà solo un’amicizia? Al tempo l’ardua sentenza.



