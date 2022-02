Maria Luisa, madre Arianna Fontana/ “Milano-Cortina? Spero di diventare prima nonna!”

Gli atleti azzurri continuano a macinare medaglie e ottimi risultati alle Olimpiadi di Pechino 2022: oggi è stato il giorno di Arianna Fontana, che ha raccolto una medaglia d’argento nello short track 1.500 metri. Si tratta dell’undicesimo podio olimpico per l’atleta valtellinese, superata solo dall’ottima coreana Choi. Medaglia di bronzo, invece, alla Schulting.

Un grande orgoglio per i colori azzurri, dunque, con Arianna Fontana che si conferma una delle atlete di punta della compagine nostrana. Ospite di Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio 1, la madre della 31enne, Maria Luisa Vedovatti, ha commentato: «Siamo molto contenti, felici, 11 medaglie olimpiche non è da tutti. Siamo super super felici, stiamo vedendo ora la premiazione, con i ragazzi del fan club e tutti gli amici, stiamo festeggiando tutti insieme».

“MILANO-CORTINA? SPERO DI DIVENTARE PRIMA NONNA!”

Nel corso del suo intervento a Un giorno da pecora, Maria Luisa Vedovatti ha elogiato i traguardi raggiunti dalla figlia Arianna Fontana, diventata l’atleta con all’attivo più medaglie olimpiche. La donna non si è mai preoccupata per la partenza a rilento, con Arianna ultima in pista, sottolineando che si è trattato di una sua tattica: «13 giri sono lunghi da fare, lei va avanti piano piano, eravamo sicuri della rimonta, gli ultimi 4 giri non si sposta. E poi alla fine dà la sua zampata». Una battuta in vista delle prossime olimpiadi invernali, in programma a Milano-Cortina: «Se la spingerò a proseguire? No, speriamo che mi faccia diventare nonna. Scherzi a parte non so cosa farà, decideranno loro come hanno sempre fatto». Una battuta anche sul ruolo di mamma di un’atleta così vincente: «Sono contentissima, ma io sono molto semplice e coi piedi per terra. Me la tiro solo quando sento altri genitori che se la tirano, e gli rispondo: io sono la mamma di Arianna Fontana…».

