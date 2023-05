Maria Luisa, sorella Katia Ricciarelli/ Morta a 29 anni. La sorella Anna in RSA

Katia Ricciarelli: la morte della sorella Maria Luisa

Katia Ricciarelli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. La cantante lirica è la terza di tre sorelle, figlie di Molara Ricciarelli. La sorella maggiore Maria Luisa è morta giovanissima, quando aveva solo 29 anni: “Ho sempre davanti la fine che fece la mia sorella maggiore una domenica del 1961. Con il marito e i loro due bambini stava raggiungendo a piedi la nostra casa. La figlia Stefania chiese al padre: «Mi allacci la scarpa?». Maria Luisa, con istinto materno, lo anticipò. Si chinò e fu falciata da un’auto”, ha raccontato la Ricciarelli su Panorama.

La sorella Maria Luisa si era sposata a soli 15 anni ed era rimasta incinta del primo figlio poco dopo. La morte della figlia è stata molto dura per la signora Molara: “Quello è stato il colpo di grazia per nostra madre”, ha detto la ex moglie di Pippo Baudo a Verissimo.

La sorella Anna, invece, è ricoverata in una RSA: “La vado a trovare, sono stata lì anche giorni fa, ma non c’è con la testa. Ogni tanto vedo una luce nei suoi occhi, le sorrido e lei mi osserva. Mi ha impressionato perché avevo un capello sul cappottino nero e lei ha fatto di tutto per toglierlo. Quasi ho pianto per quel gesto. Lei da giovane era una ballerina di rock and roll straordinaria: allora io ho iniziato a intonare una canzone famosa e lei mi ha seguito nei movimenti con il corpo. Questo è il potere della musica”, ha raccontato Katia Ricciarelli in una recente intervista a Verissimo. Le sorelle Maria Luisa e Anna sono nate dal matrimonio della madre Molara con Mariano Pepi, che morì in Russia lasciando la moglie vedova a soli 28 anni con due figlie. La cantante, invece, è nata da una relazione della madre con un veneto, che non ha mai conosciuto.

