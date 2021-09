Maria Maddalena Gnudi, compagna Antonio Albanese/ Super riservata e niente social

Ci sono coppie nel mondo dello show business che non amano far parlare di sè. E’ il caso di Antonio Albanese e della compagna Maria Maddalena Gnudi. Insieme da molti anni, pare che la coppia non si sia mai sposata. Tuttavia, intorno alla vita privata dell’attore e della sua dolce metà non si sono molte notizie per la discrezione e la riservatezza con cui vivono il loro rapporto. Antonio Albanese, protagonista da anni della televisione, del cinema e del teatro italiano, preferisce far parlare di sè per meriti professionali. Un’ideologia che condivide con Maria Maddalena Gnudi, la donna con cui ha costruito una famiglia.

Albanese ha incontrato Maria Maddalena Gnudi dopo la fine di una precedente relazione coronata dalla nascita della figlia Beatrice. L’amore con la figlia del dirigente d’azienda, ex presidente Enel ed ex ministro del Governo Monti, Piero Gnudi, è stata allo stesso mondo coronato dalla nascita del figlio Leonardo.

Maria Maddalena Gnudi, compagna Antonio Albanese: una vita lontana dai riflettori

Maria Maddalena Gnudi preferisce dedicarsi al proprio lavoro e vivere la propria sfera privata lontana dalle luci dei riflettori. Nessuna indiscrezione sulla relazione che vive con Antonio Albanese il quale, allo stesso modo, distingue la vita privata da quella professionale.

La signora Gnudi, inoltre, si tiene lontana anche dai social. Nessun profilo sul quale pubblicare foto inerenti al proprio lavoro e alla propria famiglia. Una coppia, dunque, legata non solo dall’amore, ma anche dalla volontà di proteggere la propria sfera privata. Albanese, ospite oggi della prima puntata della nuova stagione di Domenica In di Mara Venier, farà un’eccezione raccontando qualche dettaglio della propria famiglia?

