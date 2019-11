MARIA MADDALENA GNUDI, FIDANZATA ALESSANDRO ALBANESE/ È la figlia del noto politico…

Conosciamo lui come il Cetto la Qualunque della trilogia che ha ideato, il leader corrotto, volgare e senza scrupoli che fa di tutto pur di conquistare pieni poteri (specie nell’ultimo film). In realtà, dalle parti di Antonio Albanese, la politica si mangia a colazione, pranzo e cena. Il “pane quotidiano” di cui vive la famiglia Gnudi è proprio questo, dal momento che Maria Maddalena Gnudi, fidanzata di Antonio Albanese, è la figlia di Piero Gnudi, ex ministro per il turismo, lo sport e gli affari regionali del governo Monti. Non che con Cetto c’entri qualcosa: la similitudine si ferma al “mestiere”, senza estendersi al ramo privato. Senza contare che Maria Maddalena, a quanto pare, non ha ereditato il sacro fuoco dell’ars politica. Dopo gli studi, infatti, è diventata dottore commercialista e revisore contabile, e qualche tempo fa, non si sa come, ha conosciuto il celebre attore. I due conducono la loro vita lontano dai riflettori: sono poche le foto di lei che circolano sul web; di interventi pubblici, invece, neanche l’ombra.

Chi è Maria Maddalena Gnudi

Maria Maddalena Gnudi è legata ad Antonio Albanese ormai da alcuni anni. Insieme hanno avuto un figlio, Leonardo, ma la notizia della sua nascita è stata confermata solo a distanza di parecchi mesi. Maria è diventata mamma all’età di 31 anni, essendo lei nata il 13 marzo 1979. Nel 2010, il lieto evento, che entrambi però hanno tenuto nascosto. Lei e Antonio tengono molto alla loro privacy. Al momento, infatti, non si sa nemmeno se siano sposati. La donna ha avuto una precedente relazione con Emile Karrat, finanziere franco-libanese, e questo è tutto ciò che si sa circa la sua vita sentimentale. Maria Maddalena Gnudi non è presente nemmeno sui principali social network.

