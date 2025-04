Maria Maddalena, film su Rete 4 diretto da Raffaele Mertes

Venerdì 18 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film per la televisione di genere religioso intitolato Maria Maddalena. Questo progetto cinematografico italiano è stato prodotto dalla Lux Vide ed è diretto da Raffaele Mertes, regista che ha lavorato a diverse pellicole del ciclo Gli amici di Gesù, come Ester (1999), Giuseppe di Nazareth (1999), Giuda (2001) e Tommaso (2001). La colonna sonora è invece opera di Marco Frisina, sacerdote e compositore che ha collaborato a diversi progetti diretti da Mertes, a partire da Giuseppe di Nazareth fino a San Giovanni – L’apocalisse (2002).

Nei panni del personaggio biblico di Maria Maddalena troviamo la talentuosa e bellissima Maria Grazia Cucinotta, conosciuta in tutto il mondo per la sua interpretazione ne Il postino al fianco dell’indimenticato Massimo Troisi. Il ruolo di San Giovanni Battista è stato invece affidato all’attore tedesco Benjamin Sadler, che l’anno successivo collaborerà nuovamente con il regista in un altro progetto religioso per la televisione dal titolo San Giovanni – L’apocalisse. Nel cast anche: Massimo Ghini, Ambra Angiolini, Giuliana De Sio, Danny Quinn e Nathalie Caldonazzo.

La trama del film Maria Maddalena: quando tutto sembra perduto, l’incontro che cambia la vita

Maria Maddalena racconta la storia un’umile donna che vive in Giudea e che, nonostante sia una semplice contadina, attira l’invidia di molti a causa del suo aspetto fisico. Ben presto Maria Maddalena viene ripudiata da suo marito poiché sterile, così decide di voltare pagina seguendo un uomo di nome Silvano. In un momento di profondo sconforto, la sua strada incrocia quella di San Giovanni Battista, che riesce a far riaffiorare nel suo cuore l’amore per il prossimo, più prezioso di qualunque bene terreno.

Silvano, però, non vuole perdere Maria Maddalena e cerca in ogni modo di farla allontanare dal santo, cercando di dimostrare che sia un ribelle. Nel frattempo la protagonista scopre miracolosamente di aspettare un bambino ma, all’arrivo del generale Vitiello furioso con Silvano poiché non ha fermato il Battista, quello che credeva essere il suo amato non esita un attimo a sfogare la sua rabbia su di lei che, a causa della violenza subita, perde il bambino.

Nel suo momento più buio un unico pensiero alberga nella mente della donna: porre fine alla propria vita tra le acque del mare di Galilea. È proprio in questo momento che Maria Maddalena incontra il Cristo e i suoi discepoli e la sua vita non sarà mai più la stessa.