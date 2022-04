Maria Maddalena/ Su Rete 4 il film con Rooney Mara

Maria Maddalena, film di rete 4 diretto da Garth Davis

Maria Maddalena va in onda oggi, 15 aprile, dalle ore 16:40 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2018 e appartiene ai generi biografico e religioso. Il regista di questo film risulta essere Garth Davis mentre la sceneggiatura è stata scritta da Helen Edmundson e Philippa Goslett.

Io vi troverò, Italia 1/ Film con Liam Neeson, mai mettersi contro un ex agente speciale dei servizi segreti

All’interno del cast del film ci sono diversi attori famosi come Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Eljofor, Tachar Rahim, Tcheky Karyo, Denis Menochet, Arian Labed, Uri Gavriel e David Schofield. Le musiche di questo film sono state realizzate da Hildur Gunoadottir e Johann Johannsson mentre la fotografia è stata realizzata da Greig Fraser.

Si accettano miracoli, Rai 2/ Cast e trama del film di e con Alessandro Siani

Maria Maddalena, la trama del film: una certa strada e…

In Maria Maddalena Maria è una giovane israelita che vive insieme al padre e ai fratelli. Tutti nella casa di Maria vogliono che lei segua un determinato percorso nella vita e la spingono a intraprendere una certa strada. Tuttavia, lei ha altre aspirazioni e non vuole che gli altri comandano ciò che ha nel cuore. Per questa ragione, ha spesso dei contrasti con il padre e con il fratello maggiore Daniele. Alla base dei litigi e delle incomprensioni, c’è il fatto che i suoi familiari vogliono che si sposi il prima possibile.

Nostra Signora di Fatima/ Trama del film su Rete 4 con Susan Whitney

Maria comunque vuole avere una sua libertà e vuole scegliere con cura l’uomo che dovrà essere per sempre al suo fianco. Per questa ragione, non viene vista di buon occhio né dalla società né dalla sua stessa famiglia. Il dolore che prova Maria è immenso e nessuno sembra capirla. Poi un giorno, questa donna affranta incontra colui che si fa chiamare Gesù di Nazareth. Questo incontro farà aprire gli occhi a Maria e farà comprendere ciò che vuole davvero dalla vita. Seguendo il Messia, Maria riuscirà ad avere una nuova visione del mondo e troverà un suo scopo, realizzando quello che ha sempre desiderato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA