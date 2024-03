Maria Maddalena su Rete 4/ La vita della Santa interpretata dalla Cucinotta, oggi pomeriggio 30 marzo 2024

Maria Maddalena, film diretto da Raffaele Mertes

Sabato 30 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,40, il film religioso del 1999 dal titolo Maria Maddalena. La pellicola è una produzione italiana firmata Lux Vide e vede alla regia Raffaele Mertes, celebre per avere girato per la televisione le fiction Carabinieri e Questa è la mia terra (2006). Le musiche sono invece realizzate dal presbitero, compositore e direttore di coro italiano Marco Frisina, che nel tempo ha composto le colonne sonore di diversi lungometraggi religiosi e storici, tra cui Papa Giovanni, Giovanni Paolo II, Edda Ciano, Callas e Onassis, Pompei, Puccini e Paolo VI.

La protagonista del film Maria Maddalena è interpretata dalla grande attrice italiana Maria Grazia Cucinotta, famosa anche a livello internazionale per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film Il postino e per la sua interpretazione in 007 – Il mondo non basta. Al suo fianco: l’attore Benjamin Sadler, che lavorerà nuovamente con il regista in San Giovanni – L’apocalisse. Completano il cast Ambra Angiolini, Danny Quinn, Massimo Ghini, Giuliana De Sio e Nathalie Caldonazzo.

La trama del film Maria Maddalena: la storia di uno dei personaggi più controversi e vicini a Gesù

Maria Maddalena è una donna di umili origini che vive in Giudea dove lavora come contadina, invidiata da molti per la sua incredibile bellezza. La donna non può avere figli e per questo motivo viene ripudiata dal marito. Decide così di fuggire con un uomo di nome Silvano per avere la sua vendetta, ma l’incontro con Giovanni Battista cambierà per sempre la sua vita, ricordandole quanto l’amore per il prossimo e per la vita sia più importante di qualunque bene materiale. Silvano però farà tutto ciò che è in suo potere per allontanare Maria Maddalena da Giovanni, iniziando a sospettare che quest’ultimo faccia parte della ribellione.

Intanto Maria, che aveva sempre creduto di essere sterile, scopre di essere incinta di Silvano, ma quando il generale Vitiello arriva in città rimproverando l’uomo per avere permesso al Battista di predicare e per essersi fatto vedere con una giudea, quest’ultimo si sfoga su Maria, consegnandola ai soldati. La donna viene picchiata e violentata, perdendo il bambino che aveva in grembo. Ormai disperata, decide di porre fine alla sua vita gettandosi nelle acque del mare di Galilea, ma viene tratta in salvo da Gesù e dai suoi discepoli. Inizia così per Maria una seconda vita, guidata dalle parole profetiche del Messia…











