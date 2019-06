Maria Madre della Chiesa/ Si celebra la Beata Vergine su volontà di Papa Francesco

Per espressa volontà di Papa Francesco il giorno che segue quello di Pentecoste è stato dedicato ai festeggiamenti di Maria Madre della Chiesa. Una volontà che è stata ratificata in maniera ufficiale con un decreto pubblicato il giorno del 3 marzo 2018 e che porta la data della firma l’11 febbraio del 2018. Quest’ultima è una data piuttosto significativa in quanto rappresenta il 160esimo anniversario della prima apparizione della Madonna a Lourdes, piccola cittadina francese. Come lo stesso Papa ha voluto ricordare nel decreto, Maria oltre ad essere la madre di Nostro Signore Gesù Cristo lo è anche di tutta la Chiesa Cattolica per cui giusto che le venga data tutta l’attenzione necessaria con un giorno interamente dedicato a lei. In questo 2019 la Pentecoste cade nel giorno del 9 giugno per cui Maria Madre della Chiesa verrà ricordata lunedì 10 giugno. Sempre nel medesimo decreto Papa Francesco ha voluto ricordare che Maria ebbe modo di dare un importante contributo alla nascita della Chiesa partendo da quella sera prendendo parte al Cenacolo e soprattutto pregando affinchè lo Spirito Santo discendesse sulla Terra per completare il progetto voluto dal Signore.

Maria Madre della Chiesa, gli altri Santi

Il giorno del 10 giugno 2019 oltre a festeggiare Maria Madre della Chiesa il calendario liturgico romano ricorda tantissime altre figure che hanno dato un importante contributo alla diffusione della religione cristiana come nel caso di San Censurio che è stato vescovo della città francese di Auxerre, san Landerico al quale invece è toccato espletare le funzioni di vescovo per una città molto importante e complessa come Parigi, Sant’Itamaro che a sua volta è stato un vescovo, san Bogumilo, la beata Diana degli Andalò, il beato Enrico che era originario della città di Bolzano, il beato Giovanni Dominici che oltre ad essere un domenicano si è anche occupato dei doveri spettanti al vescovo di Ragusa, beato Edoardo Pope, beato Tommaso Green e Beato Gualtiero Pierson.

Lourdes luogo di fede

Lourdes è una cittadina francese che conta circa 15 mila abitanti ubicata su una collinetta a circa 420 metri sul livello del mare, nella regione dell’Occitania. Diventata famosa in tutta il mondo per le apparizioni della Madonna avvenute nell’ann0 1858 dal punto di vista artistico e culturale oltre al Santuario che è stato eretto in onore di Maria vanta anche una bellissima fortezza risalente all’epoca medievale. Tornando al Santuario, quello di Lourdes è il terzo al mondo per quanto concerne le visite di fedeli all’anno dopo altre strutture molto importanti come nel caso della Basilica di San Pietro in Vaticano e quella di Nostra Signora di Guadalupe in Messico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA