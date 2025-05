“Sollevati che non sia il nuovo Papa”, la confessione del fratello del Cardinale Pizzaballa

La puntata odierna de La Volta Buona non poteva che essere dedicata al momento religioso per antonomasia, alla grande emozione che ha investito tutti circa 24 ore fa con l’elezione di Papa Leone XIV. Tanti ospiti in studio, numerosi giudizi a testimonianza delle sensazioni suggestive che hanno accompagnato l’annuncio del primo Pontefice americano. In collegamento, a gran sorpresa, anche la mamma e il fratello di un Papa ‘mancato’, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa.

“L’emozione è stata tanta, più contenti di così non possiamo essere. Anche se questa volta non c’è mio figlio, sarà per la prossima volta”, inizia così Maria – mamma del Cardinale Pizzaballa – strappando un sorriso ai volti presenti nel salotto di Caterina Balivo. Le fa eco il secondo figlio, nonchè fratello dell’aspirante Pontefice. “E’ stato un pomeriggio molto emozionante, soprattutto non sapendo il nome; qui eravamo pieni di giornalisti, non siamo abituati… Poi sapere che tuo fratello potrebbe essere il nuovo Papa è un’emozione fortissima. Dentro di noi pensavamo ad ulteriori di responsabilità, era forse troppo pesante; quando abbiamo scoperto che non era lui ci siamo un po’ sollevati”.

Maria, mamma del Cardinale Pizzaballa a La Volta Buona: “Papa Leone XIV? Bisogna aspettare…”

Simpatico aneddoto di Maria, mamma del Cardinale Pizzaballa a La Volta Buona: “Se ho sentito mio figlio prima o dopo il conclave? L’ho sentito quando è partito da Gerusalemme per arrivare a Roma, ma non abbiamo parlato di nulla: ‘Vado di fretta, rischio di perdere la coincidenza’, fino ad oggi non l’ho ancora sentito”. La donna in ogni caso confida ancora nella possibilità che il proprio figlio, un giorno, possa diventare Papa; pur sapendo che dati i suoi 90 anni potrebbe non assistere a quel momento: “Quando succederà io non ci sarò più, per l’età che ho…”. Su Papa Leone XIV ha invece asserito: “L’ho visto come tutti, bisognerà che passi qualche giorno per capire com’è”.