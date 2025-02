Maria, la mamma di Alfonso D’Apice approva la storia del figlio con Chiara Cainelli: lettera al Grande Fratello

Dopo i dubbi manifestati da Alfonso D’Apice sulla sua storia appena nata al Grande Fratello con Chiara Cainelli, sua mamma Maria ha deciso di inviargli una lettera. Un messaggio in cui non solo dà la sua approvazione alla coppia, ma lancia anche una stoccata all’ex fidanzata di suo figlio Federica Petagna.

“Ciao vita mia, finalmente ti rivedo felice con Chiara che mi piace tanto e che ringrazio. – ha esordito mamma Maria nella sua lettera, per poi aggiungere – È arrivato il momento di chiudere per sempre con il passato senza sensi di colpa e senza particolari attenzioni. Nessuno ne ha avute nei tuoi e nei miei confronti. Non smettere di sorridere mai.” Una lettera che Alfonso ha letto con gioia, ammettendo poi di aver ben compreso il messaggio di sua madre.

Federica Petagna risponde all’ex suocera: “Non capisco il suo commento”

In studio, Alfonso Signorini non è lasciato sfuggire l’occasione di chiedere a Federica Petagna il parere sulla coppia Alfonso-Chiara e sulla stoccata della sua ex suocera. Dei primi due, ha detto: “Capisco perfettamente Chiara, capisco che non è bello sentire sempre racconti del passato. Però so bene che nei racconti di Alfonso non c’è malizia, non ne parla perché gli manco o mi ama. Lui è molto preso da Chiara, la nostra storia è finita, e ci sta che nei nostri racconti possa uscire il nome dell’altro, succede anche a me.”

Si è detta invece stupita (in negativo) delle parole dell’ex suocera: “Di Maria? Non me l’aspettavo, anche perché nell’ultimo incontro mi ha detto belle parole e da allora non ci siamo più sentite. Non capisco ora questo suo commento.”