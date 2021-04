Maria Mazza / Dottoressa di Avanti un altro provocante a Ciao Darwin con la Brambilla

C’è anche Maria Mazza tra le protagoniste della replica di Ciao Darwin. La Dottoressa di Avanti un altro anima la sfida tra la squadra del Web e della Tv nel programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La classe 1975, diventata popolare per la sua relazione con Francesco Totti a fine anni novanta, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della moda fin da giovane. Già nel 1996 partecipa al concorso di “Miss Italia” piazzandosi al terzo posto in classifica e aggiudicandosi la fascia di Miss Eleganza. Nel 1998 prende parte al programma di Domenica In, dove resta per due stagioni e in seguito partecipa alla miniserie tv di Canale 5, “Anni ’50” (1998), diretta da Carlo Vanzina, con Ezio Greggio.

Maria Mazza, la Dottoressa di Avanti un Altro protagonista a Ciao Darwin

Maria Mazza instaura un legame duraturo e ricco di successi con la televisione. Stasera, come detto, la rivediamo all’opera in Ciao Darwin 8, dove insieme a Francesca Brambilla sfida le concorrenti del team TV capitanato da Paola Perego. Ma negli ultimi anni, Maria Mazza, è diventato soprattutto uno dei volti noti del teleschermo e dei social network grazie ad un altro programma di successo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ovvero Avanti un altro.

