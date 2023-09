Maria Mazza e Amedeo Quagliata si sono sposati/ “La mia famiglia, il mio mondo…”

Maria Mazza e Amedeo Quagliata, cerimonia nuziale sull’isola di Ibiza

Lo scorso 2 settembre è stata una giornata da incorniciare per una protagonista di uno dei programmi più seguiti sulle reti Mediaset. Maria Mazza – “professoressa” di Avanti un altro – ha compiuto il grande passo del matrimonio con il suo storico compagno, Amedeo Quagliata. I due hanno suggellato il loro rapporto d’amore dopo anni di relazione, conditi dalla nascita della figlia, Sveva, nel 2014.

Maria Mazza e Amedeo Quagliata – come racconta Today – hanno scelto Ibiza come scenario per la loro cerimonia nuziale. Il tutto si è svolto in chiesa prima che si passasse in uno splendido locale dell’isola. Alcuni scatti cruciali del matrimonio sono stati pubblicati sui social proprio dalla “professoressa” di Avanti un altro; la foto che più di tutte ha commosso è però quella con protagonista la tenera Sveva – figlia della coppia – che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Maria Mazza e Amedeo Quagliata, la tenera foto della figlia Sveva: “Eri la più emozionata, ti amo!”

Come anticipato, in uno scatto pubblicato da Maria Mazza – relativo al matrimonio con Amedeo Quagliata – ha decisamente emozionato il web. In una foto infatti si può ben vedere la piccola Sveva in preda alla commozione, con tanto di tenera didascalia da parte della madre: “La mia famiglia, il mio mondo. E tu piccola mia era la più emozionata di tutti. Ti amo, vi amo“.

E’ stata dunque una giornata ricca di emozioni per Maria Mazza, Amedeo Quagliata e la loro tenera figlia Sveva. Il ricordo di questo sfavillante giorno resterà impresso nella loro memoria a vita. Il matrimonio è stato l’atto simbolico per legare un amore già forte, come testimoniato da una vecchia intervista risalente al 2015 – riportata da Today – del volto di Avanti un altro. “Quando Sveva è arrivata, tutto è cambiato; Io e Amedeo siamo focalizzati solo su di lei… Stiamo insieme da due anni e mezzo, eppure abbiamo già conseguito un meraviglioso traguardo che è diventare genitori“.

