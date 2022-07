Maria Mazza, ex fidanzata Francesco Totti: cosa pensa della separazione con Ilary Blasi?/ Un messaggio svela…

Maria Mazza rompe il silenzio sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi?

Per vent’anni, Francesco Totti ha condiviso la sua vita con Ilary Blasi che ha poi sposato e con la quale ha formato una famiglia con la nascita di Cristian, Chanel ed Isabel. Prima di Ilary Blasi con cui ha scelto di mettere fino al matrimonio dopo 17 anni, nella vita di Francesco Totti c’era Maria Mazza. Una storia finita tempo fa e archiviata da entrambi. Sia Totti che Maria Mazza, infatti, sono andati avanti. Se Totti ha scelto di avere al proprio fianco la Blasi, Maria Mazza, dopo un matrimonio finito, ha ritrovato l’amore in Amedeo Quagliata, con il quale il 26 giugno del 2014 ha avuto una figlia.

Oggi che il matrimonio tra Totti e Ilary Blasi è finito, il nome di Maria Mazza è stato nuovamente accostato a quello dell’ex capitano della Roma. Alla ricerca di notizie, indiscrezioni e opinioni, anche l’ex fidanzata di Francesco Totti sarebbe diventata un obiettivo dei giornalisti. Stanca della situazione, si è così lasciata andare ad uno sfogo social.

Maria Mazza: il messaggio sui social

Dopo i comunicati con cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio, i giornalisti avrebbero cominciato a contattare Maria Mazza per chiederle, in quanto ex fidanzata dell’ex capitano della Roma, un’opinione sulla fine di un amore che ha fatto sognare gli italiani.

Non avendo alcuna intenzione di rilasciare commenti, opinioni o dichiarazioni, su Instagram, la Mazza si è lasciata andare ad uno sfogo scrivendo: “Inutile che continuate a cercarmi, non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento” sperando così di evitare di ricevere ulteriori telefonate.

