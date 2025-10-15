Chi era María Mercader, la mamma di Christian De Sica? Attrice spagnola, arrivò in Italia da giovanissima e si innamorò di Vittorio De Sica

Si chiamava María Mercader la splendida mamma di Christian De Sica, attrice spagnola originaria di Barcellona che in Italia si è innamorata perdutamente di Vittorio De Sica, diventando la sua amante e sposandolo solamente molti anni più avanti. La mamma di Christian De Sica, nata a Barcellona nel 1918, arrivò in Italia a 21 anni dove cominciò a lavorare come attrice interpretando diversi ruoli. Fu nel 1942, sul set del film “Un garibaldino al convento”, che conobbe Vittorio De Sica: i due si innamorarono perdutamente e cominciarono una relazione che portò alla nascita di Manuel e Christian De Sica.

La loro storia andò avanti come una vera e propria famiglia: Vittorio, infatti, nel frattempo lasciò la moglie ma fu solamente nel 1959 che i due si sposarono in Messico. Il matrimonio, però, non venne riconosciuto dalla legge italiana, non essendoci ancora il divorzio. Così tutta la famiglia ottenne la cittadinanza francese e nel 1968 i due si sposarono nuovamente a Parigi. Un amore importante, dunque , il loro, che ha portato alla nascita di due figli.

María Mercader, chi era la mamma di Christian De Sica: l’addio nel 2011

María Mercader, l’amatissima mamma di Christian De Sica, è morta a Roma nel 2011, all’età di 92 anni, dopo una vita lunga nella quale ha recitato in tantissimi film e vissuto momenti indimenticabili. Per tutta la vita è stata legata a Vittorio De Sica, nonostante la sua prematura scomparsa. Il marito, nonché papà di Christian De Sica, è infatti venuto a mancare nel 1974, ben 37 anni prima della morte di lei.

Come ha raccontato proprio l’attore, la mamma sapeva che il padre aveva un’altra donna prima di lei, con la quale aveva avuto un’altra figlia, Emi. Le due, inizialmente nemiche poiché innamorate della stessa persona, dopo la morte di Vittorio De Sica diventarono amiche, nel ricordo dell’uomo che entrambe avevano amato.

